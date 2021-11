Diplome pentru românii care studiază la universitățile din Regatul Unit

Ambasada României la Londra și Liga Studenților Români din Străinătate - Filiala UK au organizat conferința cu tema “Post-pandemic steps: Financial Recovery and mental Resilience – Where do we go from here?”.

În cadrul evenimentului dedicat studenților, profesioniștilor și cercetătorilor români din Marea Britanie a avut loc și ceremonia tradițională de decernare a premiilor “Diploma Ambasadorului” - ediția 2021, înmânate de ambasadorul României la Londra, Laura Popescu, în semn de recunoaștere a activității academice remarcabile desfășurate de românii care studiază la universitățile din Regatul Unit.

Ediția din acest an a Conferinței studenților profesioniștilor și cercetătorilor români din Marea Britanie a avut ca invitați pe: Stefan Dascalu, imunolog la Universitatea Oxford și consultant în politici de sănătatea publică, Adrian Boruz, membru expert al Institutului de Dezvoltare Personală, Raluca Urișcă, psiholog și psihoterapeut, membru al Asociației Europene de Psihoterapie Pozitivă, Flavia Kenyon, avocat (barrister).