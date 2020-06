Director pentru investiţii în regiunea Japonia: 'Ratele de aprobare ale preşedintelui Donald Trump au scăzut din cauza acestor proteste interne'

Trupele Gărzii Naţionale au fost desfăşurate în 15 state americane şi capitala Statelor Unite după cinci nopţi de violenţe şi distrugere care au început cu proteste paşnice în urma morţii unui bărbat de culoare, George Floyd, aflat în custodia poliţiei. Iată ce consideră analiştii intervievaţi de Reuters despre impactul acestor violenţe asupra pieţelor financiare, potrivit news.ro:

Daiju Aoki, director pentru investiţii în regiunea Japonia la UBS Japan, în Tokyo

Ratele de aprobare ale preşedintelui Donald Trump au scăzut din cauza acestor proteste interne. Pieţele încep să vadă o probabilitate sporită ca Joe Biden să câştige alegerile prezidenţiale în Statele Unite, dar există o mulţime de incertitudini în acest sens şi legate de persoana desemnată de Biden pentru funcţia de vicepreşedinte.

Chiar dacă Biden va câştiga, Statele Unite şi China vor continua să se confrunte în probleme precum tehnologia. Este din ce în ce mai dificil de anticipat o creştere a pieţelor din SUA, dar, în acelaşi timp, nu ne aşteptăm la o scădere mare.

Osamu Takashima, director de strategie pe pieţele valutare din G10 la Citigroup Global Markets Japan, Tokyo

Citește și: SURSE - Război total pe procentele pierdute de PNL în sondaje

Pe termen mediu, suntem constructivi în privinţa dolarului, dar randamentele titlurilor de Trezorerie au scăzut, iar acest lucru a generat presiuni descendente asupra dolarului.

De asemenea, există multă incertitudine cu privire la mediul social din Statele Unite. În primul rând, există coronavirusul. Acum sunt manifestaţii în masă. Aceşti factori sunt negativi pentru dolar. În mod normal, o monedă considerată sigură în perioade incerte, precum yenul japonez sau francul elveţian, are un excedent de cont curent. Dolarul nu are asta, dar este utilizat pe scară largă în întreaga lume, care este statutul său de refugiu sigur. Nu cred că investitorii vor pune sub semnul întrebării statutul de monedă sigură al dolarului.

Chris Weston, director pentru cercetări la Pepperstone, Melbourne

Impactul este dublu, primul este impactul economic ... dar există un unghi politic în acest sens şi cred că piaţa începe să se trezească că o victorie a Biden ar putea avea un impact negativ modest pentru activele de risc - este considerat a fi mult mai restrictiv în domeniul fiscal.

Aşadar, există costurile protestelor, dar şi unghiul politic, care cred că provoacă pieţele extrem de agitate să reducă uşor riscurile.

Sean Callow, analist pentru pieţe valutare la Westpack, Sydney

În mod normal, (protestele) nu sunt ceva despre care am considera că pot influenţa pieţele ... nu sunt primele proteste de stradă din SUA, dar pe termen scurt presupun că există o preocupare legate de turbulenţele şi diviziunile pe care le pot provoca şi ce ar putea înseamna pentru economiile şi statele care încearcă să se redeschidă şi companiile care vor să se redreseze ... dar probabil că nu este ceva care va dura foarte mult timp.

Hafali Sacidev, director pentru pieţe valutare în regiunea Asia la BNP Paribas Wealth Management, Singapore

În prezent, piaţa tratează (demonstraţiile) ca o chestiune internă şi nu vedem un impact asupra monedelor în acest moment. Piaţa se concentrează mai mult pe conferinţa de presă care a avut loc vineri. Cred că acesta a avut o mare influenţă şi continuă să o aibă în această dimineaţă deoarece, după o săptămână cu atâtea speculaţii cu privire la relaţiile comerciale SUA-China, lipsa surprizelor majore a fost suficientă pentru a determina o creştere a pieţei.