Directorii executivi născuți în India domină Silicon Valley. Care este motivul

Parag Agrawal, care a fost numit săptămâna aceasta în funcția de director executiv al Twitter, s-a alăturat altor cel puțin o duzină de tehnicieni de origine indiană aflați birourile celor mai influente companii din Silicon Valley, relatează BBC.

Satya Nadella de la Microsoft, Sundar Pichai de la Alphabet și șefii de top ai IBM, Adobe, Palo Alto Networks, VMWare și Vimeo sunt cu toții de origine indiană, conform Mediafax.

Persoanele de origine indiană reprezintă doar aproximativ 1% din populația SUA și 6% din forța de muncă din Silicon Valley - și totuși sunt reprezentate în mod disproporționat în topurile de conducere. De ce?

"Nicio altă națiune din lume nu "antrenează" atât de mulți cetățeni cum o face India", spune R Gopalakrishnan, fost director executiv al Tata Sons și coautor al cărții „The Made in India Manager”.

"De la certificatele de naștere la certificatele de deces, de la admiterea la școală la obținerea unui loc de muncă, de la neajunsurile infrastructurii la capacitățile insuficiente", creșterea în India îi echipează pe indieni pentru a fi "manageri înnăscuți", adaugă el, citându-l pe celebrul strateg indian de corporații C K Prahalad.

Concurența și haosul, cu alte cuvinte, îi ajută să rezolve problemele cu ușurință - și, adaugă el, faptul că deseori dau prioritate vieții profesionale în detrimentul celei personale îi ajută în cultura corporatistă americană, caracterizată de suprasolicitare.

"Acestea sunt caracteristici ale liderilor de top oriunde în lume", spune Gopalakrishnan.

Directorii executivi din Silicon Valley născuți în India fac parte, de asemenea, dintr-un grup minoritar de patru milioane de persoane care se numără printre cei mai bogați și mai educați din SUA.

Aproximativ un milion dintre ei sunt oameni de știință și ingineri. Mai mult de 70% din vizele H-1B - permise de muncă pentru străini - eliberate de SUA merg către inginerii de software indieni, iar 40% din toți inginerii născuți în străinătate din orașe precum Seattle sunt din India.

"Acesta este rezultatul unei schimbări drastice în politica de imigrație a SUA în anii 1960", scriu autorii cărții „The Other One Percent: Indians in America”.

În urma mișcării pentru drepturile civile, cotele de origine națională au fost înlocuite de cele care acordau prioritate competențelor și unificării familiei. La scurt timp după aceea, indienii cu un nivel de educație ridicat - la început oameni de știință, ingineri și medici, iar apoi, în proporție covârșitoare, programatori de software - au început să sosească în SUA.

Această cohortă de imigranți indieni "nu semăna cu niciun alt grup de imigranți din nicio altă națiune", spun autorii. Ei au fost "triplu selectați" - nu numai că se aflau printre indienii privilegiați din casta superioară care își permiteau să meargă la o facultate de renume, dar aparțineau și unei fărâme care își putea finanța un masterat în SUA, pe care îl posedă mulți dintre directorii executivi din Silicon Valley. Și, în cele din urmă, sistemul de vize a restrâns și mai mult numărul celor cu competențe specifice - adesea în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii sau STEM, așa cum este cunoscută categoria - care răspund "nevoilor de vârf ale pieței muncii din SUA".

Antreprenorul în domeniul tehnologiei și profesorul universitar Vivek Wadhwa. spune că mulți dintre directorii executivi născuți în India au lucrat pentru a urca pe scara companiei - iar acest lucru, crede el, le conferă un sentiment de umilință care îi distinge de mulți directori executivi fondatori care au fost acuzați că sunt aroganți și centrați pe viziunea și managementul lor.

Wadhwa spune că oameni precum Nadella și Pichai aduc, de asemenea, o anumită doză de prudență, reflecție și o cultură "mai blândă" care îi face candidații ideali pentru posturi de conducere - mai ales într-un moment în care reputația marilor companii de tehnologie s-a prăbușit pe fondul audierilor din Congres, al certurilor cu guvernele străine și al prăpastiei tot mai mari dintre cei mai bogați din Silicon Valley și restul Americii.

Există și motive mai evidente. Faptul că atât de mulți indieni pot vorbi limba engleză le facilitează integrarea în diversele industrii tehnologice din SUA. În plus, accentul pus de învățământul indian pe matematică și științe a creat o industrie înfloritoare a software-ului, formându-i pe absolvenți cu abilitățile potrivite, care sunt consolidate și mai mult în școlile de inginerie sau de management de top din SUA.

Recenta apariție a "unicornilor" din India - companii cu o valoare de peste un miliard de dolari - sugerează că țara începe să producă companii tehnologice importante, spun experții. Dar, adaugă aceștia, este prea devreme pentru a spune ce impact global vor avea.