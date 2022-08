Directorul CDC: 'Timp de 75 de ani, CDC s-a pregătit pentru COVID-19, iar în marele nostru moment, rezultatele au lăsat de dorit'

Directorul Centrului american pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC), Rochelle Walensky, a declarat miercuri că agenția "nu a îndeplinit în mod fiabil așteptările" și trebuie "să facă mai bine", după ce o analiză externă a constatat deficiențe în răspunsul la COVID-19.

Revizuirea, începută în aprilie, vine după ce CDC s-a confruntat cu critici puternice pentru eșecurile sale atât în primele zile ale pandemiei, cât și mai recent, criticii arătând că recomandările sunt confuze și răspunsurile lente.

Walensky a recunoscut că cel puțin o parte din critici sunt valabile, iar agenția a anunțat o serie de măsuri menite să modernizeze și să îmbunătățească răspunsurile sale, relatează bloomberg.com.

Revizuirea, condusă de Jim Macrae, un oficial din cadrul Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane (HHS), a inclus constatări precum că CDC ar trebui "să împărtășească mai rapid constatările științifice și datele", potrivit unui rezumat publicat de CDC, și "să fie transparentă în ceea ce privește nivelul actual de pregătire al agenției".

CDC a declarat miercuri că va lua o serie de măsuri pentru a-și schimba cultura și a prioritiza impactul direct asupra sănătății publice în detrimentul unei mentalități mai academice.

Agenția a declarat într-un rezumat al potențialelor schimbări că "documentele sale de recomandări sunt confuze și copleșitoare; site-ul web nu este ușor de navigat".

Aceasta a spus că ia în considerare restructurarea site-ului său web și producerea de ghiduri în "limbaj simplu".

De asemenea, agenția a mai spus că "CDC are nevoie de prea mult timp pentru a-și publica datele și știința pentru luarea deciziilor". Aceasta ia în considerare măsuri pentru a accelera publicarea.

"Timp de 75 de ani, CDC și sănătatea publică s-au pregătit pentru COVID-19, iar în marele nostru moment, performanța noastră nu a îndeplinit în mod fiabil așteptările", a declarat Walensky într-o declarație. "În calitate de admirator de lungă durată al acestei agenții și de campion al sănătății publice, vreau ca noi toți să ne descurcăm mai bine, iar acest lucru începe cu CDC în frunte."

CDC s-a confruntat pentru prima dată cu critici pentru răspunsul său la COVID-19 în primele zile ale pandemiei, pentru problemele care au afectat testele și care au făcut ca țara să nu cunoască amploarea totală a răspândirii virusului.

Dar chiar și mai recent, sub conducerea președintelui Biden, agenția s-a confruntat cu critici pentru că a schimbat sau a creat confuzie în ceea ce privește orientările în domenii care variază de la mascare la izolare. La sfârșitul anului trecut, de exemplu, CDC s-a confruntat cu întrebări atunci când nu a inclus cerința de a face un test negativ înainte de a părăsi izolarea, după ce a redus timpul de izolare pentru multe persoane infectate cu virusul de la 10 zile la cinci zile.

În timp ce noua revizuire s-a concentrat pe răspunsul la COVID-19, CDC s-a confruntat, de asemenea, cu critici pentru răspunsul său la variola maimuței, despre care unii experți spun că arată că sistemul de sănătate publică nu și-a învățat lecția de la COVID-19.

Fostul comisar al Food and Drug Administration, Scott Gottlieb, a scris în The New York Times că CDC a eșuat încă o dată să extindă testele suficient de repede în primele zile ale variolei maimuței.

"Răspunsul țării noastre la variola maimuței a fost afectat de aceleași deficiențe pe care le-am avut cu Covid-19", a scris el. "Acum, dacă variola maimuței se instalează permanent în Statele Unite și devine un virus endemic care se alătură repertoriului nostru circulant de agenți patogeni, va fi unul dintre cele mai grave eșecuri de sănătate publică din timpurile moderne, nu numai din cauza durerii și pericolului bolii, ci și pentru că era atât de ușor de evitat", a declarat acesta.