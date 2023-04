Directorul CNAIR: Am transmis spre validare la ANAP documentaţia pentru licitaţia necesară proiectării şi construirii Variantei Ocolitoare Buftea

Directorul CNAIR Cristian Pistol a anunţat că a transmis spre validare la ANAP documentaţia pentru licitaţia necesară proiectării şi construirii Variantei Ocolitoare Buftea, judeţul Ilfov. Varianta Ocolitoare Buftea va avea o lungime de 5,77 km şi o durată contractuală de 34 luni, finanţarea fiind făcută din fonduri europene nerambursabile, potrivit news.ro.

„O nouă licitaţie pentru construcţia Variantei Ocolitoare Buftea (judeţul Ilfov). Pentru că oraşul Buftea are nevoie de o Variantă Ocolitoare care să scoată traficul rutier de tranzit din localitate am reluat procedurile şi am transmis astăzi spre validare la ANAP documentaţia pentru licitaţia necesară proiectării şi construcţiei acestui obiectiv. Varianta Ocolitoare Buftea va avea o lungime de 5,77 km şi o durată contractuală de 34 luni (10 luni proiectare şi 24 luni execuţia lucrărilor)”, a scris Cristian Pistol, joi pe Facebook.

El a mai spus că „finanţarea obiectivului va fi asigurată prin Fonduri Europene Nerambursabile, iar data limită pentru depunerea ofertelor şi valoarea estimată vor fi anunţate în SICAP în momentul publicării anunţului de participare”.

„Varianta ocolitoare va porni de la km 17+100 al DN 1A, cu orientarea nord, va ocoli pe partea de est complexul Avicola Buftea (zona propusă pentru construcţia unor locuinţe colective) şi va continua pe culoarul natural care margineşte canalul situat la est de localitatea Buftea, paralel cu DN 1A. La km 0+580 traseul va traversa denivelat un drum colector a cărui lărgire la 4 benzi este prevăzută în PUG, DJ 101 la km 2+785 şi magistrala 300 a CFR, la km 4+600. Varianta Ocolitoare Buftea va face joncţiunea cu DN 1A, la km 21+700, prin strada Metalurgiei”, a completat Pistol.