Directorul Spitalului din Timișoara, Mihai Grecu: 'Legătura dintre cazuri s-a făcut când soțul femeii decedate a venit la spital'

Directorul Spitalului din Timișoara, Mihai Grecu, a declarat, luni, că legătura dintre cazurile de posibilă intoxicație s-a făcut abia când soțul femeii decedate a venit la spital și a anunțat că în bloc au murit copilul lui, soția și o altă persoană, anunță MEDIAFAX.

Doctorul Mihai Grecu, directorul Spitalului Județean Timișoara, a declarat că în unitatea pe care o conduce sunt internați trei adulți care au legătură cu posibila intoxicație din blocul unde trei persoane au murit.

„La momentul acesta sunt internați trei adulți la Spitalul Județean din Timișoara. Este vorba de soțul pacientei decedate, încă un pacient care are copilul internat la „Louis Țurcanu” și încă un adult. Soțul femeii decedate nu este în stare foarte gravă. În principiu starea lui se poate înrăutăți, dacă ținem cont de felul în care a evoluat pacienta. Așa că, fără îndoială, are motive serioase să rămână internat. Este internat pe secția de Terapie Intensivă, Compartimentul de Toxicologie. Sunt simptome specifice, simptome digestive, care nu anunță, însă, nimic foarte grav”, a spus dr. Grecu.

Potrivit acestuia, legătura dintre cazuri s-a făcut abia când soțul femeii decedate a venit la spital, deoarece nu toți cei care au ajuns cu simptome asemănătoare au aceeași adresă în buletin.

„Eu am rugat colegii să ia fișă cu fișă, ultimele trei zile. Cu excepția persoanei care a decedat nu am avut de la această adresă alte solicitări. E greu să vă spun dacă au mai fost sau nu au mai fost. Personal, în afară de asta, simptomatologia celor doi minori care au decedat a fost diferită. Unul a avut drept cauza a stopului cardio-respirator obstrucția de cale aeriană, la celălalt că ar fi fost un diabet. Sunt simptome diferite și acționează diferit în funcție vârstă. Așa că, nu s-a putut face până acum legătura între aceste evenimente. În momentul în care soțul persoanei care a decedat a ajuns la spital și a afirmat că și el are simptomatologie și copilul a decedat și că în același imobil a mai existat un deces, în acel moment s-a declanșat toată această activitate”, a mai spus dr. Grecu.

Un copil de 3 ani, un bebeluş de 9 zile şi mama acestuia au murit, după ce în blocul în care locuiau s-a făcut o dezinsecţie. Inițial, victimele au chemat Ambulanța, deoarece prezentau tulburări digestive, dar au refuzat să fie duse la spital. Ambulanța a sesizat apoi autoritățile pentru că a fost chemată de mai multe ori la aceeași adresă. Purtătorul de cuvânt al Spitalul de copii „Louis Țurcanu”, Mihai Gafencu, declara pentru MEDIAFAX că la spital sunt alți 3 copii cu simptomele unei intoxicații.

Subprefectul de Timiș, Daniel Cristian Franțescu, spune că autoritățile nu au deocamdată concluzii referitoare la ceea ce s-a întâmplat în blocul din care 2 copii și o femeie au murit, dar datele preliminare arată că s-a împrăștiat cu pesticid.