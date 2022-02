Dirijorul Răzvan Rădos revine la pupitrul Corului Regal

Dirijorul fondator al Corului Regal, Răzvan Rădos, revine pentru o perioadă de doi ani la pupitrul ansamblului pe care l-a fondat în anul 2012.

Răzvan Rădos conduce în prezent Corul de Copii Radio şi Grupul Vocal Canticum, este preşedinte al Asociaţiei Culturale Canticum, membru al Grupului Vocal Etheros ş.a.

"În anul aniversării a 10 ani de la înfiinţarea ansamblului, este o bucurie pentru Corul Regal să îl aibă alături pe cel care a pus bazele acestui performant cor de tineret din România", se arată într-un comunicat transmis marţi AFERPRES.

Corul Regal îşi va deschide porţile pentru noi membri, tinerii muzicieni fiind invitaţi să participe la preselecţiile organizate în data de 7 februarie, începând cu ora 17,00, la Biserica Luterană din Bucureşti.

Corul Regal este un ansamblu de tineret aflat sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale Principele Radu al României care a reuşit să se remarce în viaţa muzicală românească, formând, în cei 10 ani de existenţă, peste 500 de tineri muzicieni, care au participat la peste 100 de apariţii publice în ţară şi peste graniţe, pe cele mai reprezentative scene ale muzicii şi culturii româneşti şi care evoluează la evenimentele şi ceremoniile Casei Regale a României.

Ansamblul a participat în cadrul Festivalului Internaţional George Enescu (ediţiile 2021, 2019 şi 2017), a interpretat o serie de lucrări vocal-simfonice sau scenice (unele dintre ele în premieră naţională) în compania unor ansambluri precum Les Siecles, sub bagheta dirijorului Francois-Xavier Roth, Orchestra Română de Tineret, sub bagheta dirijorului Cristian Mandeal, Camerata Regală, sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare, Opera Clandestina sau Orchestra Filarmonicii din Braşov, sub bagheta dirijorului Răzvan Apetrei.

În anul 2018, Corul Regal a primit Medalia Regală pentru Loialitate din partea Majestăţii Sale Margareta, Custode al Coroanei Române, iar în anul 2019 ansamblul a evoluat în cadrul Sfintei Liturghii prezidate de Papa Francisc, în Catedrala Romano-Catolică Sf. Iosif din Bucureşti.