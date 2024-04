Discuții aprinse în ședința coaliției - Candidații de la sectoare dau tonul renunțării la Cîrstoiu (surse)

Liderii Alianție PSD-PNL s-au reunit, luni, în ședință pentru a decide dacă îl mai susțin sau nu pe medicul Cătălin Cîrstoiu drept candidat comun la Primăria Capitalei. Surse din cadrul coaliției declară, pentru stiripesurse.ro, că sunt șanse slabe să se meargă în continuare pe varianta Cîrstoiu.

De la ședință lipsește tocmai Cătălin Cîrstoiu. Potrivit unor surse politice, Cîrstoiu nu a fost chemat la ședința coaliției, însă acesta ar putea să participe la o a doua parte a discuțiilor, în cursul zilei.

Surse din cadrul ședinței relatează că liderii coaliției și-au exprimat nemulțumirea față de situația candidatului comun din București. Cei mai vehemenți ar fi candidații pentru primăriile de sector, care se plâng că asocierea cu medicul Cîrstoiu le face rău. Din acest motiv, candidații PSD și PNL de la sectoare au încercat în ultima perioadă să evite evenimentele comune alături de Cătălin Cîrstoiu.

Chiar dacă ședința de luni ar duce la o decizie de renunțare la candidatul Cătălin Cîrstoiu, opțiunile coaliției sunt limitate. Cele două partide țin să respecte în viitoarea decizie trei principii: 1. Fără susținere pentru Piedone; 2. Fără susținere pentru Nicușor Dan; 3. Candidat comun PSD-PNL.

Cîrstoiu: Mandatul pe care mi l-a oferit alianţa PSD-PNL a fost şi este pe masa coaliţiei

Medicul Cătălin Cîrstoiu a declarat, vineri, că mandatul său pentru candidatura la Primăria Capitalei "a fost şi este pe masa coaliţiei" PSD - PNL.

"Am spus că eu am vrut să fac administraţie publică mizând pe un sprijin politic serios şi stabil. Am spus că acest lucru nu îl asimilez unei administraţii politice. Ca să fim mai direcţi, vreau să vă spun că eu nu am intrat în cursa aceasta pentru că m-am trezit într-o dimineaţă că pot fi un bun primar general al Capitalei. Eu am avut o propunere din partea coaliţiei. În momentul în care a devenit o propunere evidentă, din punctul meu de vedere, de atunci şi până astăzi inclusiv, mandatul meu pe care mi l-a oferit coaliţia PSD - PNL a fost şi este pe masa coaliţiei", a spus Cîrstoiu, într-o conferinţă de presă, în faţa Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.

El a menţionat că "a fost cam singur" în precampania electorală şi nu a simţit sprijin din partea celor două partide.

"Eu am simţit sprijinul lui Marcel Ciolacu şi al domnului Nicolae Ciucă, dar, recunosc, am fost cam singur din punctul ăsta de vedere în campania asta de o lună, precampania aceasta. Am întâlnit foarte mulţi lideri de filiale care m-au înconjurat cu căldură, cu sprijin, cu aplomb, am întâlnit membri ai celor două partide, (...) oameni frumoşi, care m-au susţinut şi mă susţin, însă eu cred că nu poate fi un demers pentru Primăria generală a Capitalei fără sprijinul acestei coaliţii, iar eu nu vreau să fac acest demers decât în conjunctura aceasta. Am făcut conferinţa de presă la spital pentru că bisturiul din mână nu o să mi-l ia nimeni, am o meserie, sunt medic, eu nu am făcut din politică o meserie", a explicat Cătălin Cîrstoiu.

El a adăugat că, probabil, luni va avea o discuţie cu Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă pentru a lămuri lucrurile.

Cîrstoiu a precizat că nu are de gând să candideze ca independent.