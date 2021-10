Disney amână lansarea lungmetrajelor Doctor Strange 2, Thor 4, continuarea Black Panther şi Indiana Jones 5

Disney a amânat planurile de lansare pentru mai multe lungmetraje, între care „Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, „Thor: Love and Thunder”, „Black Panther: Wakanda Forever” şi „Indiana Jones 5”, informează News.ro.

„Doctor Strange in the Multiverse of Madness” va avea premiera pe 6 mai 2022, şi nu pe 25 martie, aşa cum era programat până acum, „Thor: Love and Thunder” a fost mutat din 6 mai în 8 iulie, iar „Black Panther: Wakanda Forever”, din 8 iulie în 11 noiembrie.

Al cincilea film „Indiana Jones”, cu Harrison Ford în rol principal, care nu a primit încă un titlu oficial, era programat să fie lansat pe 29 iulie 2022, însă Disney l-a plasat în calendar pe 30 iunie 2023.

Premiera „The Marvels” a fost amânată pentru începutul lui 2023, în timp ce a lungmetrajului „Ant-Man and the Wasp: Quantumania” a fost mutată în calendar din 17 februarie în 28 iulie 2023.

În plus, patru filme Marvel, 20th Century şi divizia live-action a Disney care urmau să fie lansate în 2023 au fost eliminate din calendar, în timp ce un lungmetraj Marvel, fără titlu, a fost mutat din 10 noiembrie în 3 noiembrie 2023.