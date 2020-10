Disney pregăteşte filmul live-action Space Mountain, bazat pe circuitul din parcul tematic din Florida

Disney pregăteşte filmul live-action „Space Mountain”, ca parte a eforturilor studioului de a extinde universul producţiilor dedicate parcurilor sale tematice, potrivit news.ro.

Jaby Harold („King Arthur: Legend of the Sword”) şi Zack Snyder („Army of the Dead”) vor scrie scenariul şi vor fi producători împreună cu Tory Tunnell prin compania lor Safehouse Pictures.

Harold scrie şi produce în prezent serialul „Star Wars” bazat pe personajul Obi-Wan Kenobi pentru Disney+ şi este producător executiv al „John Wick: Chapter 3 - Parabellum”.

Rollercoaster-ul „Space Mountain” a fost inaugurat în Walt Disney World Resort din Florida în 1975, inspirat de traseul Matterhorn de la Disneyland. Circuitul din Florida a devenit popular foarte rapid şi a fost urmat de instalaţii similare la Disneyland, în 1977, şi în alte trei parcuri tematice Disney.

Compania a confirmat vineri proiectul cinematografic, la şase săptămâni după ce a anunţat un nou film „Haunted Mansion”, bazat pe circuitul vechi de 51 de ani din Disneyland.

Disney a folosit cursa ca inspiraţie pentru comedia horror „The Haunted Mansion” din 2003, cu Eddie Murphy în rol principal. Filmul regizat de Rob Minkoff a avut un buget de producţie de 90 de milioane de dolari şi a generat încasări de 182 de milioane de dolari la nivel mondial.

Compania a înregistrat un enorm succes de pe urma circuitului „Pirates of the Caribbean”, inaugurat în 1967 la Disneyland şi transpus pe marile ecrane începând cu 2003. Cele cinci filme ale francizei, cu Johnny Depp în rol principal, au generat încasări de 3,07 miliarde de dolari la nivel global.

Studiourile au încheiat recent producţia „Jungle Cruise”, bazată pe o altă cursă din parcul tematic. Filmul cu Dwayne Johnson şi Emily Blunt în distribuţie ar urma să fie lansat pe 30 iulie 2021, la un an de la data iniţială a premierei, modificată din cauza pandemiei.