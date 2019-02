Divergențe între PSD și ALDE din cauza bugetului - 'Dacă Autostrada Tişiţa-Albiţa nu se realizează, nu votez adoptarea bugetului'

Preşedintele ALDE Vaslui, Daniel Olteanu, sustine că nu va vota pentru adoptarea bugetului pe anul 2019 dacă nu va cuprinde bani pentru studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru Autostrada Tişiţa - Albiţa,

"Trebuie să recunosc un lucru, nu am avut timp să citesc tot proiectul de buget, sunt 1.000 de pagini. M-am uitat punctual pe ceea ce mă interesează şi nu am văzut explicit Tişiţa - Albiţa. Sunt nişte lucruri pe care trebuie să le clarifice nişte economişti, sunt nişte lucruri pe care le voi lămuri la începutul săptămânii viitoare la Bucureşti (...) Eu rămân consecvent şi aşa cum îmi place să cred, lucrurile pe care le-am spus, le-am şi făcut. Eu cred că nu există absolut niciun motiv ca Tişiţa - Albiţa să nu se afle în proiectul de buget. Aştept să-mi explice cineva. Eu ştiu că sunt obiective care vor fi finanţate, dar care nu apar explicit în buget. Dacă Autostrada Tişiţa - Albiţa nu va fi printre ele, poziţia mea este fermă. Fără studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic bugetate pentru 2019, eu nu votez pentru adoptarea bugetului. Nu pot să mă întorc la vasluieni să le spun altceva decât ceea ce am vorbit cu ei şi anume că avem nevoie de această autostradă, care reprezintă singura şansă de renaştere din punct de vedere economic a acestui judeţ", a afirmat Olteanu, potrivit Agerpres

Parlamentarul a subliniat că a remarcat faptul că în buget sunt alocate sume consistente pentru zona Moldovei şi în special judeţului Vaslui, care se situează între primele cinci judeţe din ţară din punct de vedere al alocărilor bugetare.



Fost membru PNL, deputatul Daniel Olteanu a demisionat din formaţiunea liberală şi a activat o perioadă ca independent, după care a condiţionat înscrierea în rândurile ALDE de realizarea proiectului privind Autostrada Tişiţa - Albiţa.