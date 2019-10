Djordje Cirkovic este noul antrenor al HC Dobrogea Sud, după plecarea lui Zvonko Sundovski

Djordje Cirkovic este noul antrenor al echipei Handbal Club Dobrogea Sud, formaţia constănţeană despărţindu-se joi de fostul tehnician Zvonko Sundovski, din cauza slabelor rezultate înregistrate în acest sezon. Cirkovic va debuta pe banca HC Dobrogea Sud, sâmbătă, în partida din turul doi al Cupei EHF, contra ungurilor de la Csurgoi KK, potrivit news.ro.

Preşedintele clubului Handbal Club Dobrogea Sud, Rudi Stănescu a anunţat vineri după amiază, într-o conferinţă de presă, că noul antrenor al clubului este Djordje Cirkovic, care a mai antrenat echipa din Constanţa.

“A mai fost la noi, cu el am început practic drumul acestui club. Este vorba de Djordje Cirkovic. Este un antrenor tânăr, ambiţios, cu care noi am reuşit să ajungem în Final Four-ul Cupei României chiar din liga a doua, am promovat în prima ligă fără probleme. Câteva etape am fost pe locul întâi în liga naţională. Din păcate, a intervenit şi atunci un moment mai puţin bun, ca cel de acum, ne-am despărţit de el atunci, iar acum revine lângă noi într-un moment critic”, a declarat Rudi Stănescu.

Stănescu spune că lotul nu poate fi îmbunătăţit atât din cauza bugetului, cât şi a criteriilor impuse de Federaţia Română de Handbal.

“Lotul pe care îl avem e creat în funcţie de două lucruri: buget şi criterii. Anul acesta avem un buget mai mic decât anul trecut, anul trecut am avut 10 milioane de lei de la Primăria municipiulu Constanţa, anul acesta avem 9 milioane de lei. A trebuit să ne adaptăm cât se poate de repede. Plus criteriile impuse de Federaţia Română de Handbal, care ne limitează la jucătorii străini. Practic, jucători străini nu putem aduce decât de la primele 10 echipe de la campionatul european sau mondial. Care sunt echipele: Germania, Franţa, Spania, Danemarca, Norvegia, nu te poţi atinge de ei, jucători foarte scumpi. Au rămas Egipul şi Brazilia şi acolo erau câţiva jucători liberi de contract pe care ne-am bătut mai multe echipe. Chiar dacă aveam mai mulţi bani acum, tot nu aveam de unde aduce jucători. Iar jucători români sunt prea puţini din păcate”, a explicat Rudi Stănescu.

La rândul său, antrenorul Djordje Cirkovic a afirmat în conferinţa de presă că este bucuros că revine la Constanţa chiar dacă clubul nu trece printr-un moment foarte bun.

“Mă bucur că sunt din nou la Constanţa, totul s-a întâmplat foarte repede. A fost o surpriză şi pentru mine, dar momentul este dificil, delicat, al clubului, dar cred că putem împreună să schimbă lucrurile într-un mod pozitiv şi sunt optimist. Nu putem să schimba filosofia de handbal, strategia, tactica într-o zi sau după un antrenament, dar ce putem schimba imediat este energia cu care jucăm, atitudinea, voinţă, dorinţă, trebuie să fie 100%. Vreau să văd în cel mai scurt timp că băieţii joacă unul pentru altul, nu unul cu altul”, a explicat antrenorul.

Djordje Cirkovic a semnat un contract pe doi ani, iar secundul său este George Buricea.

Handbal Club Dobrogea Sud s-a despărţit joi de fostul tehnician Zvonko Sundovski din cauza slabe rezultate înregistrate, formaţia având o singură victorie în campionat.

Cirkovic s-a referit şi la meciul de sâmbătă din Cupa EHF cu ungurii de la Csurgoi, spunând că echipa adversă este una valoroasă, dar care traversează o formă slabă.

“Csurgoi e în situaţia noastră. E foarte bună echipă cu formă slabă în acest moment. Şi trebuie să vină la Constanţa să îşi caute forma. Trebuie să avem încredere de sine. Ştiu tot despre Csurgoi, dar trebuie 4-5 antrenamente ca să pregătim meciul. Dar putem să intrăm în sală şi să jucăm cu inima. În retur vom pregăti mult mai bine meciul”, a explicat tehnicianul.

Handbal Club Dobrogea Sud va juca sâmbătă, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor, primul meci cu Csurgoi KK, din turul 2 al Cupei EHF.