DNA, acuzată că a alterat probele de un director al UMF Iași, achitat într-un dosar, alături de fostul rector Vasile Astărăstoae

Directorul Centrului de Comunicaţii din Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) Iaşi, Adrian Ciureanu, unul dintre angajaţii universităţii achitaţi în dosarul privind trucarea unei licitaţii, acuză DNA Iaşi că a alterat probele în baza cărora a fost acuzat. "Totul s-a făcut legal. Au fost dovezi voit trucate ca să ne poată acuza", afirmă Ciureanu, anunță news.ro.

Adrian Ciureanu a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, după ce în urmă cu o zi a fost achitat de Curtea de Apel Suceava în dosarul privind trucarea licitaţiei pentru platforma de e-learning a universităţii ieşene, proiect realizat din fonduri europene, că "este grav când un procuror DNA are atâta putere şi îşi face propria agendă".

Ciureanu a acuzat DNA Iaşi că a alterat probele şi consideră că procurorul de caz nu a acţionat de capul lui, pentru că avea şefi şi aceştia puteau vedea că sunt "făcături“.

"Să vă ferească Dumnezeu să vi se întâmple aşa ceva. Am suferit, dar am trecut. Problema e că UMF a fost lezată. Şcoala rămâne cu pata asta, adică e văzută drept şcoală de corupţi. Eram nouă oameni în comisia de licitaţie. Am fost trei oameni trimişi în judecată, restul de şase nici măcar nu au fost audiaţi. (…) Totul s-a făcut legal. Au fost dovezi voit trucate ca să ne poată acuza", a afirmat Adrian Ciureanu.

La rândul său, Daniela Druguş, fost director administrativ al UMF Iaşi, a spus că a acţionat cu bună-credinţă pentru binele universităţii, adăugând că încă nu şi-a revenit din şocul celor nouă ani, cât au durat ancheta şi procesul.

Druguş a spus că în prezent este doar cadru didactic în UMF Iaşi şi că nu a decis ce va face în continuare.

În acelaşi dosar a fost achitat şi fostul rector al UMF Iaşi Vasile Astărăstoae.

El nu a putut fi prezent, marţi, la conferinţa de presă, întrucât se află în spital, după ce cu o zi în urmă, când s-a dat sentinţa, s-a simţit rău.

Curtea de Apel Suceava a decis, luni, achitarea tuturor persoanelor implicate în dosar, după ce iniţial Tribunalul Suceava pronunţase condamnări în acest caz.

În timpul judecării recursului, în baza unor decizii ale Curţii Constituţionale din 2018 şi 2019, Curtea de Apel Suceava a anulat toate probele strânse în acest dosar cu ajutorul SRI sau al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă în perioada 2010-2011, respectiv interceptări telefonice şi filaje.

De asemenea, Curtea de Apel Suceava a dispus ridicarea sechestrelor puse pe imobilele celor judecaţi în acest dosar.

Procurorii DNA Iaşi l-au trimis în judecată în decembrie 2011 pe rectorul UMF Iaşi Vasile Astărăstoae, pentru aderare şi constituire de grup infracţional organizat, alături de alte 18 persoane cercetate în dosarul privind trucarea licitaţiei pentru platforma de e-learning a universităţii ieşene.

În total, un număr de 16 persoane şi trei societăţi comerciale au fost vizate în ancheta DNA Iaşi privind trucarea licitaţiei pentru platforma de e-learning a universităţii ieşene, proiect realizat din fonduri europene. Valoarea proiectului se ridică la 6,4 milioane de lei.

În luna octombrie 2011, doi directori din cadrul UMF Iaşi, Adrian Ciureanu şi Daniela Druguş, precum şi directorul firmei Maguay Impex SRL Bucureşti, Cosmin Pughin, au fost arestaţi preventiv, pentru 29 de zile, ei fiind ulterior eliberaţi în urma recursului formulat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În referatul trimis judecătorilor de procurorii DNA pentru emiterea mandatelor de arestare se arăta că "în baza unor înţelegeri prealabile şi având concursul fraudulos al numiţilor Tănăsescu Laurian Gabriel (reprezentant al SC Euro Management Grup Bucureşti şi prieten al lui Ciureanu), Pughin Corvin, Ciureanu Adrian şi Vasile Astărăstoae au decis atribuirea ilegală a contractului de lucrări în favoarea firmei SC Maguay Impex SRL Bucureşti, cauzând un prejudiciu de 6.126.481 de lei UMF, bugetului statului şi Uniunii Europene“.

Acelaşi document mai arăta că rectorul UMF Iaşi Vasile Astărăstoae şi Daniela Druguş, directorul administrativ al instituţiei, ar fi aprobat plata a 160.000 de lei fără TVA către Maguay Impex SRL pentru "cheltuieli de instruire“, deşi aceste servicii nu ar fi fost realizate.

Procurorii DNA susţineau că firma Maguay Impex SRL, aparţinând lui Pughin, i-ar fi dat Danielei Druguş, drept mită, un laptop în valoare de 2.500 de euro. Totodată, Adrian Ciureanu şi Daniela Druguş ar fi cerut 54.000 de lei de la Maguay Impex pentru a finanţa evenimentul „Zilele UMF“.

În plus, Adrian Ciureanu, directorul Centrului de Comunicare al UMF Iaşi, ar fi primit din partea firmei Maguay Impex SRL echipamente IT de aproape 94.000 de lei pentru societatea sa Congrex.net SRL Iaşi.

Ancheta DNA la UMF Iaşi a fost demarată la începutul anului 2011, când procurorii au descins la sediul universităţii pentru a analiza documentaţia tuturor celor 23 de proiecte europene pe care instituţia ieşeană le derula la acea dată.

Platforma de e-learning le permite cursanţilor de la UMF Iaşi să aibă acces la întreaga documentaţia de curs, precum şi la informaţiile suplimentare, oferind totodată posibilitatea examinării prin metode electronice.