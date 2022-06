DNA Timișoara trebuie să refacă descrierea faptelor în mega-dosarul `PSD Arad` - CA Timișoara a stabilit definitiv că starea de fapt nu este clară

Un complet de cameră preliminară de la Curtea de Apel Timișoara, a stabilit, miercuri, restituirea dosarului de mare corupție al foștilor parlamentari PSD din Arad la DNA unde anchetatorii trebuie să rescrie starea de fapt din dosar pentru fiecare inculpat în parte.

Concret, instanța a respins toate contestațiile, ale DNA și ale celor trimiși în judecată împotriva decizie de fond din faza camerei preliminare prin care judecătorul de la Tribunal a stabilit că probele anchetatorilor DNA sunt valide dar că starea de fapt descrisă pe baza lor nu ar fi clară și cronologică.

Astfel, acum anchetatorii DNA trebuie să rescrie starea de fapt a fiecăruia dintre cei pe care dorește să îi trimită în judecată, după primirea dosarului la Direcție.

„În baza art. 425/1 alin.7 pct.1 lit.b C.p.p. raportat la art.347 C.p.p. respinge, ca nefondate contestaţiile formulate de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE-D.N.A.-Serviciul Teritorial Timişoara şi inculpaţii CĂPRAR DOREL GHEORGHE, PASCU PATRICIU MIREL, ISPRAVNIC CRISTIAN ILIE, ZAMISKA IOAN IAROMIR, JIVAN LUMINIŢA MARIA, MIUŢESCU ELISABETA, BĂEŢAN VASILE ALIN şi TRIPA FLORIN DAN, împotriva încheierii penale din 7 ianuarie 2022 şi a încheierii penale nr.63 din data de 17.03.2022, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalului Arad în dosarul nr. 949/1/2020/a1.

În temeiul art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă pe inculpaţii- contestatori la plata sumei de câte 200 lei, fiecare, cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art.275 al. 3 C.p.p.cheltuielile judiciare cu contestaţia procurorului rămân în sarcina statului.

Dispune plata din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Timiş a sumelor de câte 100 lei, fiecare, apărătorilor din oficiu Glăvan Iulian Cristian, Bălan Flavius Mihai, Arsulescu Bogdan Daniel, Popa Anca Maria, Ardelean Paula-Oana, Ciucur Dana Claudia, Mihai Andra Georgiana, Afronie Alexandru-Paul, respectiv suma de 713 lei apărătorului din oficiu Pap Andrei-Sava, reprezentând onorariu avocat oficiu parţial.

Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din 8.06.2022”, se arată în minuta deciziei definitive a CA Timișoara.

Traseu alambicat

Un judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul Arad a stabilit, în luna martie, trimiterea la DNA Timișoara a mega-dosarului de corupție denumit generic „PSD Arad”, cel în care foști șefi ai PSD Arad și funcționari din județ încasau sume de bani pentru sine și pentru partid.

Acest dosar a debutat cu solicitări de arestare preventivă la instanța supremă, dar ulterior, după un an de cameră preliminară la această instanță dosarul a fost declinat la Tribunalul Arad, după ce niciunul dintre inculpații din dosar nu au mai avut calități de demnitari, urmare alegerilor.

Incluisv în sala de judecată de la ICCJ se punea problema așteptării alegerilor parlamentare pentru ca judecătorii ICCJ să stabilească traseul acestui dosar. La instanța supremă dosarul de mare corupție a staționat un an fără a fi emisă o decizie de cameră până la momentul declinării.

Astfel, dosarul se află din martie 2021 la Tribunalul Arad, iar după aproape un an de dezbateri judecătorul de drepturi și libertăți care îl verifică în faza camerei preliminare a stabilit că descrierea unora dintre faptele din rechizitoriu trebuie remediată. Magistratul nu atacă validitatea probelor, despre care atestă clar că sunt legal administrate și valide ci cere o descriere mai transparentă și eventual mai riguroasă a faptelor fiecărui inculpat în parte.

Este de precizat că magistratul la care a fost repartizat acest dosar se apropie de vârsta de pensionare, fapt ce ar putea avea loc în aproximativ un an. În cazul în care magistratul va dori acest lucru dosarul se va relua de la zero dupa repartizarea la un alt judecător.

Fapte neclare

„În baza art. 345 alin. 3 Cod procedură penală admite în parte cererile şi excepţiile privind neregularitatea rechizitoriului emis în dosarul nr. 35/P/2019 la data de 06.04.2020 de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Timişoara, formulate de inculpaţii Chisăliţă Ioan Narcis, Jivan Luminiţa Maria, Pascu Patriciu Mirel, Lucaciu Mircea Andrei, Miuţescu Elisabeta, Ispravnic Cristian Ilie, Tripa Florin Dan, Băe?an Vasile Alin, Căprar Dorel Gheorghe şi Zamiska Ioan-Iaromir.

În baza art. 345 alin. 3 rap. la art. 346 alin. 1 Cod procedură penală constată neregularitatea rechizitoriului nr. 35/P/2019 emis la data de 06.04.2020 de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Timişoara privind descrierea faptelor pentru care inculpaţii de mai sus au fost trimişi în judecată şi, din oficiu faţă de inculpaţii Horgea Cristian, Munteanu Bogdan Andrei şi Dima Cristian.

În baza art. 346 alin. 3 Cod procedură penală respinge cererile referitoare la nelegalitatea administrării probelor, excluderea probelor şi cele privind restituirea cauzei la parchet în vederea refacerii şi completării urmăririi penale.

În baza art. 345 alin. 3 Cod procedură penală dispune comunicarea încheierii penale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Timişoara, în vederea remedierii neregularităţii actului de sesizare, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii, procurorul urmând să remedieze neregularităţile actului de sesizare şi să comunice judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată, ori solicită restituirea cauzei. În baza art. 398 şi art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare în sumă de 2.000 lei rămân în sarcina statului.

În temeiul art. 275 alin. 4 Cod procedură penală, obligă pe inculpaţii Chisăliţă Ioan Narcis, Jivan Luminiţa, Pascu Patriciu Mirel, Lucaciu Mircea, Miuţescu Elisabeta, Ispravnic Cristian, Tripa Florin , Băeţan Vasile, Căprar Dorel şi Zamiska Ioan Iaromir să plătească statului câte 700 lei fiecare ce reprezintă cheltuieli judiciare.

În baza art. 272 Cod procedură penală dispune plata sumei de 313 lei, reprezentând onorariu avocat din oficiu din contul Ministerului Justiţiei, în contul Baroului Arad. Pronunţată în camera de consiliu din data de 07 ianuarie 2022.

Document: Încheiere finală (dezinvestire)”, se arată în minuta magistratului de la Tribunalul Arad.

Dosarul nu a fost transmis încă magistraților de la DNA Timișoara pentru că motivarea acestei decizii nu a fost redactată.

Ce a scos la lumină dosarul PSD Arad

Dosarul "PSD Arad" scoate la iveală tensiunile reale ce existau între filialele PSD din Vestul ţării, părerea protagoniştilor acestui caz despre acapararea a cât mai multe posturi ce să fie date "clientelei plătitoare" a filialei PSD Arad dar şi ce părere aveau unii dintre "cumpărătorii" de posturi publice, "abonaţi" la afacerea judiciară.

Anchetatorii DNA Timişoara arată între altele felul în care se derula "afacerea" PSD Arad.

"La aprecierea stării de pericol pentru ordinea publică considerăm că trebuie să se ţină cont de modalitatea concretă de comitere a faptelor, care oferă indicii asupra gravităţii acestoraprecum şi asupra modului elaborat, organizat, ierarhizat, constant şi conspirativ în care a fost concepută activitatea infracţională.", au arătat magistraţii DNA în sala de judecată la instanţa supremă.

Totodată ei au mai arătat că "investigaţiile efectuate în cauză au scos în evidenţă modul în care organizaţii judeţene de partid, prin organele de conducere ale acestora, au reuşit să acapareze instituţii ale statului, organizând un amplu proces de colectare pe cale ierarhică a unor sume de bani provenite din surse ilicite, îndeosebi din comiterea unor infracţiuni de corupţie, bani care urmau a fi depuşi la casieria organizaţiei judeţene de partid".

Tensiuni în Vest

DNA arată în dosarul de la instanţă că directorul general regional al D.R.D.P. Timişoara, Cristian Ispravnic , care are şi calitatea de vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene P.S.D. Arad, "si-a exprimat în mod clar viziunea în ceea ce priveşte modul de funcţionare a instituţiei pe care o conduce, arătând că aceasta este acaparată de persoane susţinute de organizaţii judeţene de partid care urmăresc doar obţinerea de bani din comiterea infracţiunilor de corupţie, nicidecum o bună administrare a infrastructurii rutiere".

"Acesta, în cuprinsul discuţiei înregistrate ambiental din data de 21.06.2019, şi-a manifestat regretul de a nu avea controlul şi asupra altor persoane din cadrul instituţiei: „Păi normal! Ei fac bani măi omule de acolo, el cu nevasta sa ... Is firmele aceleaşi alea ale lor, Axela, Tehnocer-ul ... Ei de acolo le dă de lucru la ăia, şi ăia câştigă de ani de zile licitaţiile la noi,înţelegi? Aşa... întâmplător!... Acolo e nucleul tot ... Mai sunteţi voi cu vămile ... Numai vămile li s-or extras din influenţă, înţelegi? Atât, înţelegi? Restul îi la ei, tot ... Aştia-s, deci...zece oameni conduc în realitate regionala, să ştii! Şi din ăia zece eu vă am pe voi. In rest ... p a!(trivial n.ns.)”, se arată în dosar.

Atac la posturile de necalificaţi pentru fidelii partidului

Din aceeaşi discuţie înregistrată în mediu ambiental reiese că Ispravnic a obţinut şi intenţionează să obţină în continuare sume de bani din angajările care s-au făcut sau urmau a se face pe posturile de controlor trafic din punctele de frontieră, acolo unde chiar el arăta că Organizaţia Judeţeană a P.S.D. Arad deţine controlul, ceea ce dovedeşte constanţa fenomenului infracţional.

"În acest context Munteanu Bogdan i-a comunicat inculpatului că posturile respective vor fi ocupate la fel ca până atunci, în schimbul unor sume de bani: ,Deci dacă e să fie, poate să fie ca data trecută ... Deja or ... şapte, opt, zece mii, tot din astea sume”, Ispravnic Cristian fiind de acord cu această modalitate frauduloasă de angajare, afirmând că trebuie procedat cu precauţie şi că este necesar ca preşedintele organizaţiei judeţene de partid, deputatul Căprar Dorel, să aibă întâietate la ocuparea acelor posturi: ,Jhm. Numai să avem grijă ... Păi să văd acum ce are Doru”, ceea ce arată că directorul general regional al D.R.D.P. Timişoara a aservit această instituţie de importanţă strategică intereselor politice", se arată în dosar.

Anchetatorii notează că inclusiv "preşedintele Organizaţiei Judeţene P.S.D. Arad, Căprar Dorel, şi-a manifestat interesul chiar şi pentru ocuparea posturilor de muncitori necalificaţi din cadrul D. R.D.P. Timişoara, solicitându-i lui Munteanu Bogdan lista cu acele posturi vacante".

"„Ne interesează şi necalificaţii. Că ...”, ceea ce arată amploarea fenomenului infracţional prezent în cadrul unei instituţii publice de o asemenea importanţă. Tot din acea discuţie, din 12.08.2019, a mai reieşit şi un alt motiv pentru care ocuparea acelor posturi este importantă pentru partid, acela ca funcţionarii astfel angajaţi să fie fideli partidului, iar ulterior să poată fi folosiţi în interesul organizaţiei de partid care i-a promovat: ,A.ştia-s şi de echipă. Adică ei şi pe viitor ... no! Când este nevoie.”, mai explică procurorii timişoreni.

Ei mai arată că "existenţa fenomenului infracţional al angajărilor frauduloase influenţate politic este atât de evident, încât este acceptat, ca regulă, şi de către cei care intenţionează să ocupe un asemenea post, fiind relevantă în acest sens discuţia purtată de Munteanu Bogdan cu Zamiska Iaromir: „în eventualitatea în care mă întreabă ăştia de la partid sau directorii’ ... Când se vor face listele ... Cât ai zis să le spun? ...Că totu’ ... mecanismul e făcut pentru partid, pentru altceva ... Nu pentru mine personal".

Concurenţa dintre organizaţiile PSD Vest

"Concurenţa dintre organizaţiile judeţene de partid în ceea ce priveşte acapararea posturilor vacante din cadrul D.R.D.P. Timişoara este evidenţiată şi de inculpatul Horgea Cristian, care a arătat în cadrul discuţiilor din data de 26.092019, purtate cu deputatul Todor Adrian, că Organizaţia Judeţeană a P.S.D. Caraş Severin intenţionează valorificarea posturilor vacante de controlor trafic, în detrimentul Organizaţiei P.S.D. Arad: ,// deranj mare la Caraş. A ... îţi mai spun io nişte chestii, că el mai ceruse, că vrea posturi de controlori de trafic, ă ... domnu' Mirel. Ştii? ... Ă, da, să mai facă nişte bani, da. Să încoarde nişte oameni. Să ... mnaaa ... deci cam asta e ...”, se arată în dosar.

În acelaşi context, punctează anchetatorii DNA Timişoara, "Lucaciu Mircea a mai precizat că Ispravnic Cristian i-ar fi încunoştinţat atât pe Purceld Aurel Costin, aflat în sfera de influenţă a P.S.D. Timiş, cât şi pe vicepreşedintele P.S.D. Caraş Severin, Pascu Mirel, că respectivele posturi nu vor fi scoase la concurs decât mai târziu, tocmai pentru a înlătura presiunile exercitate de către reprezentanţii acestora şi de a da astfel eficienţă influenţelor exercitate de reprezentanţii organizaţiei de partid din judeţul Arad:

„Că în Moraviţa, zic, bă, hai vezi că Moraviţa nu-i în judeţul Caraş îi în judeţul Timiş. ...(neinteligibil)... ca şi mine, aşa i-am zis.... Nu-i dau nimic. Niciunu’. Şi o zis şefu’ că nu le scoatem pe niciunele ... Şefu’ da. La amândoi le-o spus. Ştiu de aia nici, mă doare în p... (trivial n.ns.). Peste o lună le scoate.”

Lucaciu Mircea, s-a arătat a fi tranşant referitor la solicitările altor organizaţii judeţene în ceea ce priveşte ocuparea respectivelor posturi, arătând că el va da curs doar solicitărilor provenite de la Dorel Căprar, preşedintele Organizaţiei Judeţene P.S.D. Arad, care l-a promovat în funcţia de şef al Departamentului Venituri:

„Şi Purceld, nu, îţi spun io ce-i. L-o luat şi Pascu pe el, dar asta nu mi-o spus el, da io ştiu că mi s-o scăpat Pascu la mine, că negocieri, că am negociat noi. Mă doare în p...(trivial n.ns.) ce o negociat el cu mine şi cu ...(neinteligibil)... Io fac ce-mi spune Zen."", se mai arată în dosar.

Protagoniştii acestui dosar, repectiv opt persoane pentru care DNA Timişoara a cerut arestarea preventivă pentru comiterea a mai multor pretinse fapte de corupţie, au fost lăsaţi în libertatea de judecătorul ICCJ Alexandra Iuliana Rus, acelaşi magistrat, care prin opinie separată a decis rejudecarea la fond a dosarului DGASPC în care a fost condamnat definitiv Liviu Dragnea.

Anchetatorii DNA Timişoara au contestat decizia judecătorului iar cererea DNA va fi tranşată de un complet de cinci judecători de la aceeaşi instanţă.