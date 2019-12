Dosarul mită la PSD - Firele duc la Viorica Dăncilă și Liviu Dragnea: 'Este ordin direct de la doamna premier'

Dosarul "PSD Arad" scoate la lumina discuţii incredibile dintre protagoniştii pretinselor fapte de corupţie, în speţă ale şefilor organizaţiei social-democrate arădene dar şi a şedilor Direcţiei Regionale de Poduri şi Drumuri.

Discuţiile ambientale surprinse de anchetatorii DNA Timişoara îi arată pe cei nominalizaţi panicaţi de unele schimbări de şefi ce urmau să aibă loc în DRPD şi vorbeau fără perdea despre sferele lor de influenţă din partid, despre modalităţi de intervenţie pentru menţinerea omenilor agreaţi.

Se vorbeşte astfel despre Viorica Dăncilă, fostul preşedinte al Partidului Social Democrat, despre pretinsa opţiune a acesteia privind sefia şi directoratul de la DRPD şi se pomeneşte inclusiv despre Liviu Dragnea la care se spune că s-ar fi trimis bani dintre cei produşi prin pretinsele fapte de mită ale celor angajaţi "pe pile".

Astfel, în dosar, unul dintre cei vizaţi de anchetă, Bogdan Munteanu, este cel care afirmă că ar şti de la preşedintele PSD Arad, Gheorghe Căprar, că bani din pretinsele fapte de corupţie ar fi ajuns la Liviu Dragnea.

"In ziua de 19.06.2019, organele de anchetă au procedat la audierea în calitate de suspect a lui Munteanu Bogdan, la vremea respectivă şef al Departamentului Venituri din cadrul D.R.D.P. Timişoara, care a recunoscut în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, arătând că, într-adevăr, pentru a fi numit şi mentinut în această funcţia de conducere este necesar să colecteze sume de bani » * de la subalterni sau din alte activităţi licite, pentru a fi predate la Organizaţia Judeţeană a P.S.D. Arad sau lui Căprar Dorel Gheorghe, preşedintele organizaţiei, care, la rândul său, pretindea că le depune la partid sau le remite direct preşedintelui P.S.D. la nivel naţional de la vremea respectivă, Liviu Nicolae Dragnea".

Întâlnirea

Din probele administrate, arată anchetatorii, a mai reieşit că exercitarea influenţelor politice în ceea ce priveşte ocuparea nelegală a unor funcţii publice este într-atât de generalizată, încât cei interesaţi au apelat şi la preşedinta Partidului Social Democrat la nivel naţional.

Astfel, se arată în dosar, "în ziua de 27.08.2019, Ispravnic Cristian s-a aflat în judeţul Caraş Severin la o întâlnire cu factorii politici din cadrul P.S.D. din zonă, întâlnire la care a participat şi preşedinta P.S.D. la nivel naţional, Viorica Dăncilă".

Cu această ocazie, Ispravnic a apelat-o pe Carmen Gheorghiţă din cadrul D.R.D.P. Timişoara, comunicându-i să nu trimită documentele pentru numirea lui Mircea Lucaciu în funcţia de şef al Departamentului Venituri întrucât a intervenit în favoarea lui Mirel Pascu însăşi Viorica Dăncilă: „De aia te-am sunat, că-i urgent. Uită („uite” n.ns.), îs cu domnu' ministru ... A ... Chestia cu Mirel şi cu Lucaciu îi pă bune, îi de ordin de la doamna premier. Deci, n-are el nicio treabă, n-are ce să facă. îi ordin şi asupra lui. M-ai înţeles? ... Deci, o zis: Nu, Lucaciu rămâne şef de Serviciu şi ăla merge şef Departament. Na, că-i... Direct premiera! Deci, direct premiera i-o zis ... Pfa ... mă, nu mai ... Na. Deci, când termini cu şedinţa asta, chemi pe Desa, chemi pe Mircea şi găsim calea să ... O zis, nu cumva să dai drumu'! Iţi dai seama, dacă ăla aude că-i dat drumu' ...”.

Concursul pentru ocuparea celor cinci posturi de controlor trafic nu a mai putut fi organizat pentru că în 11 noiembrie, Direcţia de Management Juridic şi Resurse Umane din cadrul CNAIR a emis o circulată prin care încunoştinţat direcţiile regionale de drumuri şi poduri din subordine că, începând cu acea dată nu se vor mai organiza examene sau concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, până la noi dispoziţii exprese.

Presiuni la premier

"Peste doar 15 minute, Horgea Cristian l-a contactat din nou pe Ispravnic Cristian, comunicându-i că tocmai a discutat cu Pascu Mirel, folosind reţeaua de socializare WhatsApp: „Na, îi o.k. ... Am vorbit, că l-am sunat pă WhatsApp ...” Ispravnic Cristian l-a întrebat pe Horgea Cristian dacă i-a transmis lui Pascu Mirel să-i transmită preşedintei P.S.D. Caraş Severin să înceteze presiunile:

„l-ai spus să vorbească cu Luminiţa să nu mai facă ...”. Horgea Cristian a confirmat că i-a spus acest lucru lui Pascu Mirel, iar acesta a promis că va discuta şi cu Luminiț Ivan şi că va accepta postul oferit, singura sa problemă fiind aceea că îl desconsidera din punct de vedere profesional pe Lucaciu Mircea, apreciindu-i nepotrivit pentru funcţia de şef al Departamentului Venituri:

... O zis că da, vorbesc diseară. Că ... oricum se văd diseară ...Io scurt l-am întrebat: - Te duci acolo? Şef Departament. - Păi da, numa ’ că no, că mă ... cum v-aţi gândit chiar la ăsta, că ... ăsta-i mai aşa, că ... Na, are el o treabă cu Mircea, ştii? Că nu-i ...Avea el o treabă, că di ce îi Mircea” Ispravnic Cristian a afirmat atunci că promovarea lui Lucaciu Mircel este susţinută de Căprar Dorel, astfel încât Pascu Mirel nu trebuie să îşi mai pună problema capacităţilor sale profesionale:

„Aia ... nu-i treaba lui ... Aia-i a lu’ Doru treaba, nu-i treaba lui.'' Horgea Cristian a continuat să relateze care a fost motivul invocat de Pascu Mirel pentru ocuparea postului de şef al Departamentului Venituri, arătând că acesta îl consideră total nepotrivit pe Lucaciu Mircea într-un asemenea post.

Pe de altă parte, Horgea Cristian a mai arătat că Pascu Mirel i-a relatat că el, în realitate, îşi doreşte un post politic la Bucureşti, iar această funcţie din cadrul D.R.D.P. nu intenţionează decât să o ţină blocată, pentru a avea o siguranţă a unui loc de muncă în cazul în care ulterior va pierde acel post politic: „Că el o început să-mi zică de Mircea. Că bă, că ... io n-am nimic, da’ vă faceţi de râs. Da’ ... Că zice, eu oricum nu voiam postu ’ numa ’ să mi-l blochez, că eu şi aşa vreau să plec Ia Bucureşti... Da ’ să am unde să vin

Horgea Cristian a mai spus că nu înţelege asupra căror persoane şi-au exercitat influenţa deputaţii Dorel Căprar şi Florin Tripa şi au transmis că li s-a promis rezolvarea problemei, din moment ce ministrul transporturilor insistă în continuare să îl promoveze în acea funcţie tot pe Pascu Mirel: „Păi ... da’ cu cine- o zi ... da’ cu cine or vorbit atunci, că şi Tripa şi Doru o zis că-i o.k,” Ispravnic Cristian s-a arătat şi el neîncrezător la posibilităţile celor doi deputaţi de a-şi exercita influenţa, atâta timp cât Răzvan Cuc i-a transmis că Pascu Mirel este cel susţinut de însăşi Viorica Dăncilă: Io ştiu!? Din moment ce el mi-o zis ... şi lor le spunea exact ce mi-a zis mie: - Nu cumva să nu-l pui pe ăla, că-i direct de la premier ordin.”

Ispravnic Cristian i-a mai spus lui Horgea Cristian că va încerca să îl convingă pe Mirel Pascu să preia postul de şef al Departamentului Juridic din cadrul D.R.D.P. Timişoara, sperând ca acesta să o oprească pe preşedinta P.S.D. Caraş Severin, Luminiţa Jivan, să-şi mai exercite influenţa asupra preşedintei P.S.D. la nivel naţional, Viorica Dăncilă: „Sper mâine să mă întâlnesc cu Pascu la Caraş. înainte de a ... apuca să deschidă Luminiţa gura ... Şi să-i zică Pascu la Luminiţa: - Băi, opreşte-te, că s-o rezolvat.”

Horgea l-a sunat din nou pe Ispravnic în după amiaza aceleiaşi zile şi i-a spus că tocmai a discutat cu Dorel Căprar despre exercitarea influenţelor în vederea păstrării lui Mircea Lucaciu în funcţia de şef al Departamentului Venituri.

Fidelitate

"Acesta a arătat că Dorel Căprar îşi asumă susţinerea politică a lui Lucaciu Mircea pentru ocuparea acelui post, în condiţiile în care acesta şi-ar fi manifestat îndoiala că Pascu Mirel este susţinut de însăşi preşedinta P.S.D. la nivel naţional, Viorica Dăncilă.

Horgea Cristian a mai afirmat atunci că i-a spus lui Căprar Dorel că Lucaciu Mircea o să îi fie fidel, stabilindu-se chiar o întâlnire între aceştia pentru a purta unele discuţii pe această temă:

„No vezi că io l-am sunat pă Doru. Acum am închis cu el. L-am pus în temă. Io i-am spus ... Da. Zic, mă vezi că-i venită de mai sus. O zis că-i venită o p... {(trivial n.ns.) ... I-am zis. Uite aici varianta. El Juridic, zic, am şi vorbit-o ... Ne-am vorbit, îi totu’ o.k. ... zic, acuma să nu mai facă ... Doru îşi asumă tot ... No, de aia te-am sunat, să- ţi zic. I-am zis, zic, bă, uite aicea, noi cu Mircea. Zice, io pă Mircea îl susţin. Zice, Mircea o fi, zice, oricum vreau să am şi io o discuţie cu el. Zic, mă, mi se pare normal. Zic, oricum, zic, nu o să-ţi iasă din cuvânt, zic, Mircea. Aia pot ... îţi garantez şi io şi Cristi. Da ’ uite aicea ...”", se mai arată în dosarul de la instanţă.