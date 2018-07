Doar 84 de exemplare de leopard de Amur mai trăiesc în sălbăticie (studiu)

Numărul total al leoparzilor de Amur care trăiesc în prezent în sălbăticie, în China şi Rusia, este de doar 84 de exemplare, estimează oamenii de ştiinţă din cadrul unei echipe internaţionale, citaţi de UPI (Agerpres).

Aceşti leoparzi trăiesc în regiunea Primorie din sudul Rusiei şi în provincia Jilin din China, iar existenţa lor este extrem de periclitată.Estimarea recentă fost publicată în jurnalul Conservation Letters de oameni de ştiinţă din China, Rusia şi Statele Unite.Cercetătorii şi-au dat mâna pentru a colecta informaţii obţinute cu ajutorul camerelor-capcană montate de ambele părţi ale frontierei. Nu există date conform cărora leoparzii de Amur ar trăi şi în alte zone cu excepţia acestui areal, astfel că estimarea efectuată în zona frontierei dintre cele două ţări reprezintă populaţia totală din sălbăticie a acestei subspecii, au notat oamenii de ştiinţă.Camerele de luat vederi le-au permis cercetătorilor să identifice fiecare exemplar de leopard în funcţie de modelul unic de dispunere a petelor pe blană, ceea ce a permis o estimare exactă a numărului acestora. Circa o treime dintre aceşti leoparzi au fost fotografiaţi de ambele părţi ale graniţei dintre cele două ţări.''Cunoşteam faptul că leoparzii s-au deplasat de-a lungul frontierei, însă doar prin coroborarea acestor date am putut înţelege mişcarea lor'', a declarat Anya Vitkalova, biolog în cadrul Parcului Naţional ''Ţara Leoparzilor'', cea care a condus studiul.Leoparzii par să aibă tendinţa de a recoloniza habitatul din China venind din partea rusă unde există un număr mai mare de exemplare, au descoperit cercetătorii.Noul studiu este primul de acest tip care estimează populaţia mondială de leoparzi de Amur şi dovedeşte totodată valoarea colaborării internaţionale între oamenii de ştiinţă, a notat Dale Miquelle, coautor al cercetării şi coordonator al programului pentru tigri în cadrul Societăţii pentru Conservarea Vieţii Sălbatice. ''Încrederea şi bunăvoinţa generate de acest efort comun pun bazele unor acţiuni viitoare transfrontaliere în vederea conservării'', a declarat Miquelle.Leopardul de Amur, ce are denumirea ştiinţifică Panthera pardus orientalis, este una dintre speciile clasificate de World Wildlife Fund (WWF) ca fiind în pericol critic de dispariţie.Cunoscut şi sub numele de "leopardul de Orientul Îndepărtat", "leopardul manciurian" sau "leopardul coreean", acest animal este o subspecie a leopardului şi cea mai rară felină mare din lume.Leoparzii de Amur sunt importanţi din punct de vedere ecologic. Fiind animale de pradă, ei joacă un rol în menţinerea unui echilibru sănătos al speciilor în habitatul lor, fapt ce influenţează starea pădurii şi a ecosistemului.Însă, ei sunt vânaţi pentru blană şi în plus sunt ameninţaţi cu pierderea habitatului, întâmpinând probleme în a-şi procura prada (căprioare, căprioare sika şi iepuri de câmp).Leoparzii de Amur beneficiază de un refugiu sigur din 2012, atunci când guvernul de la Moscova a anunţat crearea Parcului Naţional ''Ţara Leoparzilor''. Acesta dispune de o suprafaţă de 650.000 de acri şi include o mare parte din zonele de reproducere ale leopardului de Amur şi circa 60% din habitatul acestor feline. Parcul găzduieşte, de asemenea, zece tigri de Amur, o subspecie de tigru aflată la rândul său pe cale de dispariţie.