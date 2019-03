DOCUMENT Magistrații protestează, Tudorel Toader schimbă Bibliile

Ministrul Justiției a inițiat demersul de schimbare a Bibliilor de la instanțele de judecata, acestea urmând a fi inlocuite cu unele dedicate Centenarului. O alta explicatie a masurii este deteriorarea celor existente, potrivit unui document intrat in posesia STIRIPESURSE.RO. Demersul vine in contextul in care au loc proteste fara precedent ale magistratilor fata de OUG 7.

"In contextul Anului Centenar 2018, Patriarhia Romana a tipărit ediția omagială a Sfintei Scripturi, dedicată împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire (1918-2018).

Avand in vedere faptul ca anumite exemplare ale Bibliei care se gasesc, in prezent, in salile de judecata ale instantelor sunt deteriorate si, din aceasta cauza, intrebuintarea lor se face cu dificultate, Patriarhia Romana ofera gratuit exemplare din Biblia- editia omagiala 100 de ani de la Marea Unire. Acestea vor fi transmise în perioada următoare către fiecare instanță de judecată, pentru fiecare sală de judecată, cu proces verbal de predare-primire, prin intermediul Serviciului distribuție al Tipografiei Cărților Bisericești a Patriarhiei Române.

In consecinta, va solicitam sa intreprindeti masuri pentru receptionarea si inregistrarea in inventarul instantelor de judecata a exemplarelor Sfintei Scripturi, in vederea utilizarii acestora conform prevederilor procedurale", se arata in informarea transmisa de Tudorel Toader.

Persoanele audiate la parchete sau instante jura cu mana pe Biblie inainte de audiere ca vor spune adevarul. Cei care nu aparțin unei confesiuni, jura pe onoare și conștiința.