DOCUMENT - Textul moţiunii de cenzură a PNL împotriva Guvernului Dăncilă

Biroul Executiv al PNL a aprobat de principiu textul moţiunii de cenzură, stabilindu-se ca acest document să fie depus în jurul datei de 20 iunie.

Ludovic Orban a precizat că semnăturile privind acest document vor fi prezentate în momentul în care se vor finaliza negocierile pentru susţinerea moţiunii. Orban a spus că deja au existat discuţii cu parlamentarii din formaţiunea Pro România şi s-a declarat convins că aceştia vor susţine moţiunea de cenzură.

STIRIPESURSE.RO vă prezintă textul integral al moţiunii de cenzură:

MOȚIUNE DE CENZURĂ

”Opriți Guvernul marionetă!”

Domnule Președinte al Senatului,

Domnule Președinte al Camerei Deputaților,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Doamnă prim-ministru,

Domnilor minștri,

”Votarea acestei moțiuni este un act de responsabilitate și reprezintă singura opțiune viabilă pentru a pune povara guvernării în sarcina unei persoane care să aibă competența, responsabilitatea și puterea de muncă necesare ...” Aceste afirmații aparțin semnatarilor moțiunii de cenzură prin care domnul Liviu Dragnea și-a eliminat primul Guvern, condus de Sorin Grindeanu.

Ne-am fi așteptat ca după o declarație așa de serioasă, liderii alianței PSD-ALDE să propună prim-miniștri mai serioși, competenți, responsabili față de interesele generale ale românilor și României. Din păcate, pe domnul Dragnea nu l-a interesat niciun moment să suțină un prim-ministru competent, nici serios și nici responsabil, ci doar un prim-ministru ”neconflictual” în relația directă cu domnia sa și care să nu emită nici prea multe pretenții la scaunul de șef al PSD.

Deşi Guvernul Dăncilă este şi mai incompetent decât primele două guverne PSD-ALDE, Darius Vîlcov şi Liviu Dragnea i-au ridicat osanale Viorică Dăncilă în primul Bilanţ de guvernare. Oricât de prost ar guverna, doamna Dăncilă pare că va rămâne la Guvern atâta vreme cât își păstrează singura sa calitate „nu este conflictuală” cu şeful său de partid.

Am ajuns astăzi să dezbatem o moțiune de cenzură împotriva celui de-al treilea guvern garantat de domnul Dragnea, deoarece Guvernul Dăncilă amenință, prin miniștri săi, proprietatea privată a 7 milioane de contribuabili la Pilonul 2 de pensii. Nu există nicio garanție că Guvernul Dăncilă nu-i va lăsa pe actualii angajați fără banii de pensie! Am ajuns cu toții să ne rușinăm atunci când vorbim despre Guvernul României, fie în plan extern, fie în interiorul țării. Nu a fost niciun moment un secret faptul că doamna Viorica Dăncilă nu îndeplinește decât formal această funcție, adevăratul prim-ministru fiind, în fapt, domnul Liviu Dragnea.

Doamnă prim-ministru,

De la începutul anului de când ați fost învestită în funcția de prim-ministru, nu ați reușit decât să afundați economia țării și mai tare, să generați panică și neîncredere în rândul investitorilor străini, să-i goniți din țară pe cei deja existenți și să adânciți și mai tare evoluțiile economice negative. Nu ne îndoim de faptul că domnul Mihai Tudose va fi primul care o să vă certe, deoarece vă va reproșa că atunci când a plecat domnia sa de la guvernare v-a lăsat ”un tigru economic”, iar sub guvernarea domniei voastre economia a înregistrat stagnare economică, cel puțin pe primul trimestru din anul 2018.

Stimați colegi,

Indicatorii statistici din acest an spun aproape totul despre incompetența vădită a acestui guvern! Guvernul Dăncilă poate fi numit, pe bună dreptate, guvernul scumpirilor! Inflația, adică ritmul de creștere a prețurilor de consum, a ajuns la 5,2%, fiind la cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani. Știți oare cât de puternic ați erodat puterea de cumpărare a populației, a salariaților și a pensionarilor? Aveți vreo idee despre cum au crescut facturile la energie electrică, la gaze naturale și la alte utilități, numai de când ați venit dumneavoastră la guvernare?

ROBOR, indicatorul de referință pentru dobânzile la creditele bancare, a ajuns la aproape 3%, adică la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, determinând creștere importante ale ratelor bancare pentru tinerii care au credite, în unele cazuri ratele fiind mai mari cu și cu câteva sute de lei lunar.

Nu ne-ați lămurit dacă Guvernul va putea plăti pensiile și salariile până la sfârșitul anului! Deși spuneți că aveți bani în buget, datele publicate de Guvern demonstrează contrariul! Veniturile care vin la buget cresc pe jumătate față de viteza cu care cresc cheltuielile!

Așa se face că deficitul bugetului general consolidat a ajuns numai după primele 4 luni ale anului la 0,65% din PIB, adică la peste 6 miliarde de lei, deși în anul 2017, în aceeași perioadă a anului, bugetul a înregistrat excedent bugetar de 1,35 miliarde de lei.

În plină creștere economică, cu o guvernare PSD-ALDE, România trăiește ca săracul satului, pe datoria scrisă ”pe caiet”. Din anul 2012 și până astăzi, datoria publică a statului român a crescut cu 100 de miliarde! Numai de la ultimele alegeri din anul 2016, ați îndatorat România cu peste 24 de miliarde. De asemenea, nu spuneți nicio vorbă despre cât scot românii din buzunar pentru a plăti dobânzi pentru datoria publică! Anul trecut s-au plătit dobânzi de 9,8 miliarde lei, iar anul acesta sunt programate dobânzi de peste 11,3 miliarde lei. Nu vă întrebăm ceea ce s-ar fi putut construi cu acești bani, pentru că PSD nu a construit nimic în România! Nici nu știe și nici nu poate să construiască autostrăzi, școli și spitale.

Anul 2018 reprezintă al doilea an în care banii pentru investiții publice sunt sacrificați, din cauza problemelor bugetare. După ce în anul 2017 nu s-au făcut aproape deloc investiții publice, înregistrându-se cel mai scăzut nivel din ultimii 12 ani, nici anul acesta Guvernul nu este interesat de prioritizarea investițiilor. Cum să mai facă Guvernul investiții, atâta vreme cât banii din buget nu ajung nici măcar pentru plata pensiilor și a salariilor până la sfârșitul anului?

Într-un total dispreț față de mediul de afaceri, politica fiscală a fost făcută franjuri prin desele modificări ale Codului Fiscal. După ce în anul 2017 Guvernul a făcut peste 260 de modificări ale Codului fiscal, anul acesta, numai în primele 3 luni au mai fost operate încă 120 de modificări! Și, parcă în ciudă față de sute de mii de agenți economici care strigă că vor predictibilitate și vor ca politica fiscală să nu se mai schimbe de pe o zi pe alta, Guvernul anunță marea modificare a Codului fiscal chiar în această vară, care va înseamna o nouă rescriere a politicii fiscale. Cu cine se va consulta Guvernul peste vară?

Doamnă prim-ministru,

Când vine vorba despre proiectele de infrastructură de transport supralicitați la maxim numărul de kilometri de autostrăzi pe care promiteți să îi finalizați. Asistăm la o sarabandă a declarațiilor, contrazisă de realitatea din teren, dar și de reprezentați ai instituțiilor europene care vă atrag atenția prin scrisori oficiale, ținute la secret de dumneavoastră și de alți miniștri din cabinet, că România nu are infrastructură dezvoltată pentru că autoritățile responsabile nu reușesc să absoarbă fondurile europene destinate domeniului transporturilor și nu au pregătite proiecte mature prin care să atragă cele 5,1 miliarde de euro alocate României prin POIM 2014-2020.

Ați încercat din răsputeri să cosmetizați scrisoarea doamnei comisar european Corina Crețu care a prezentat negru pe alb faptul că România va pierde bani europeni la acest capitol. Faceți totuși un exercițiu de imaginație, nu de imagine, și puneți-vă în locul doamnei comisar european, care a trebuit să transmită o scrisoare dură către Guvernul pe care îl conduceți în care aproape că vă imploră să transmiteți către Bruxelles proiecte noi, solide și de calitate, pentru că altfel România riscă dezangajări imediate. Este rușinos și dezonorant pentru România să primească astfel de avertizări de la Bruxelles, la mijlocul exercițiului financiar 2014-2020, cu risc major de compromitere a negocierilor pentru viitorul buget european 2020-2027, și asta din cauza slabei performanțe și a lipsei de rezultate palpabile la acest capitol. Sper că înțelegeți tonul imperativ al acestei scrisori și gravitatea situației în care vă aflați. Nu încercați să pasați răspunderea în urmă, pentru că sunteți direct responsabili, dumneavoastră cei din Guvernarea PSD-ALDE, pentru groapa în care se află domeniul transporturilor.

Cred că de aici trebuie să pornim analiza acestui sector care rămâne o vulnerabilitate pentru România, atât din perspectiva angajamentelor asumate față de partenerii europeni care încă așteaptă închiderea marilor coridoare europene de transport, cât și din perspectiva așteptărilor pe care le au cetățenii acestei țări care și-au pierdut încrederea în acest Guvern în ceea ce privește capacitatea administrativă de a planifica și implementa marile proiecte de infrastructură..

Vindeți pielea ursului din pădure și anunțați proiecte megalomanice care totalizează 760 de km de autostradă, în parteneriat public-privat, deși acestea sunt la stadiul de idei! Vindeți iluzii românilor care încă așteaptă să finalizați cei 60 de km promiși pentru acest an și care sunt incerți având în vedere termenele amânate de recepție pentru loturile de pe Autostrada Lugoj-Deva și Autostrada Sebeș-Turda. Ați anunțat construirea a 350 de km până în 2020, însă sub guvernarea PSD-ALDE românii s-au ales cu numai 15 km de autostradă recepționați în martie 2017!

Strigătul de disperare al românilor și revolta față de ritmul extrem de lent în care se concretizează proiectele mari de investiție în domeniul transporturilor sunt ignorate de către Guvern. Am asistat la un marș de protest al locuitorilor din Moldova, primul de o asemenea anvergură din istoria post-decembristă, un manifest public critic la adresa autorităților care tergiversează implementarea proiectelor de infrastructură atât de necesare pentru conectarea aceastei regiuni cu restul țării și mai departe cu Europa. Cel mai mare demers civic din această țară s-a lovit de un zid de nepăsare!

De câte marșuri de protest mai aveți nevoie pentru a înțelege că răbdarea românilor are limite! Oare un marș pentru Sibiu-Pitești v-ar face să înțelegeți că această bucată lipsă din Coridorul IV rutier pan-european este vitală nu doar pentru unul dintre cei mai mari contributori la PIB-ul României, ci și pentru mulți alți agenți economici care au nevoie ca de oxigen să existe continuitate pe rețeaua TEN-T Core de la Constanța, din port, până la granița de vest a României și mai departe spre Europa.

Este nevoie de un marș și pentru finalizarea Autostrăzii Transilvania sau pentru realizarea centurilor ocolitoare ale marilor orașe precum București, Iași, Galați,Târgu Jiu, Suceava, Bacău, etc? În anul Centenarului, unirea regiunilor istorice prin rețele de transport de mare viteză, rutieră sau feroviară, rămâne un vis îndepărtat. Ceea ce rămâne să îi unească pe români este indignarea față de un Guvern dezinteresat de problemele reale și cu o agendă care are mereu trecut la index domeniul infrastructurii de transport.

Deficitul de infrastructură mare de transport este cronic! Cauzele sunt multiple dar una dintre cele mai mari deficiențe semnalate vizează lansarea în licitații de documentații prost întocmite care nu respectă cerințele de finanțare europeană, cum ar fi acordul de mediu. Și aici recidivați grav! Riscați să îngropați definitiv proiectul autostrăzii Sibiu- Pitești pentru că licitația pentru loturile 1 și 5 a fost lansată fără a avea rezultatul impactului asupra mediului, iar pentru lotul 4, cel mai probabil, se va proceda la fel.

Opriți aceste practici dezastruoase pentru parcursul investițiilor în infrastructura de transport!

În loc să vă preocupați să reduceți birocrația care blochează realizarea proiectelor de investiții de transport, reduceți democrația așa cum bine ați spus în una dintre memorabilele perle care v-au consacrat în spațiul public. De fapt unica preocupare a acestei guvernări este salvarea Liderului Suprem de la prăbușire, prin acțiuni care pun sub un mare semn de întrebare parcursul european și democratic al acestei țări.

Stimată doamnă Prim-ministru,

Nicicând în întreaga istorie post-decembristă, nici măcar în guvernele de forță ale PSD aflate sub patronajul președintelui Ion Iliescu, românii nu au mai remarcat această preocupare obsesivă pe care ați manifestat-o pentru a subordona Justiția.

Ați pus sub semnul întrebării funcționarea unor instituții fundamentale într-un stat democratic și acum încercați să le discreditați și să le subordonați liderului suprem – Liviu Dragnea! Ați promis reformă, dar ne-am pricopsit cu un eșec de proporții în ceea ce privește implementarea politicilor publice pe care vi le-ați asumat în domeniul Justiției!

I-ați pierdut din vedere tocmai pe aceia care ar trebui să fie beneficiarii actului de justiție, respectiv cetățenii care nu ocupă poziții sau demnități publice și care nu sunt în postura de a gestiona resursele publice! Din păcate, interesele reale ale românilor au trecut în plan secund, pentru că, în raport cu sistemul de justiție, aceștia se vor lovi de același mecanism greoi și vor avea de așteptat cel puțin la fel de mult pentru soluționarea unei cauze în care au un interes legitim.

Stimați colegi,

În mandatul actualului ministru al Justiției, drepturile infractorilor au devenit o prioritate, iar cele ale cetățenilor vătămați au fost total ignorate. Și chiar și acest fapt a fost doar de fațadă! Spunem asta pentru că, deși ați propus acordarea de compensații materiale semnificative pentru deţinuții care au stat în condiţii necorespunzătoare, în același timp ați subfinanțat sistemul penitenciar, asigurând în 2018 un buget care acoperă doar 60% din nevoi.

În tot acest timp am rămas cu aceleași probleme nerezolvate în penitenciarele din România. Ați sfidat deciziile CEDO, dar și munca cetățenilor cinstiți care văd că banii cu care contribuie la bugetul de stat sunt doar pentru a vă finanța incapacitatea de a oferi soluții.

Constatăm astfel un eșec pe linie în ceea ce privește ameliorarea condițiilor din penitenciare. Dacă v-ar fi preocupat cu adevărat soarta deținuților nu v-ați fi opus măsurilor alternative de executare a pedepselor și nu le-ați fi înlocuit cu măsuri alternative la eliberarea condiţionată, o inovație juridică care nu are scopul de a reforma și nici nu contribuie în vreun fel la degrevarea penitenciarelor de supra-aglomerare.

Măsura incapacității Guvernului de a gestiona situația din penitenciare a fost arătată inclusiv de protestele masive ale angajaților din penitenciare, care au ieșit în stradă pentru că se simt umiliți de un Ministru al Justiției care nu a luat niciun fel de măsuri pentru a compensa deficitul de personal, pentru a asigura finanţarea adecvată sau condiții decente de lucru.

Ați eșuat pe linie în îndeplinirea măsurilor asumate prin Programul de Guvernare!

Investițiile în sedii noi, potrivite nevoilor instanțelor de judecată, sunt practic inexistente. Înalta Curte de Casație și Justiție nu are nici în prezent un sediu propice desfășurării activității sale!

Tribunalele specializate s-au înființat doar pe hârtie, iar în buget nu s-au alocat resurse financiare suficiente.

”E-justice„ - Dosarul electronic nu este implementat la nivel național nici până acum, existând doar câteva cazuri izolate de Curți de Apel care au realizat acest lucru prin eforturi proprii.

Instanțele de judecată sunt încărcate neuniform, cu discrepanțe uriașe privitoare la numărul de cauze aflate în soluționarea unui judecător. Reașezarea lor teritorială nu a fost încă demarată, deși era absolut necesară.

Judecătorii, procurorii și grefierii sunt în număr insuficient, iar volumul imens de muncă al acestora duce, în mod inevitabil, la termene de judecată lungi, la amânarea soluționării cauzelor și la creșterea numărului erorilor judiciare.

Iată doar o parte a obiectivelor pe care vi le-ați asumat în fața românilor, dar care au rămas în continuare la stadiul de promisiuni neîndeplinite!

Ați eșuat lamentabil în gestionarea demersurilor de îndeplinire a obiectivelor de referință din Mecanismul de Cooperare și Verificare. Achitarea de această responsabilitate a fost una deplorabilă! Asta cu atât mai mult cu cât Guvernul PSD-ALDE și-a asumat public ridicarea MCV în mandatul actualei Comisii Europene, însă deja oficialii europeni ne-au informat că acest obiectiv a fost ratat.

Riscăm, de asemenea, excluderea din Grupul Statelor împotriva Corupţiei (GRECO). Ați făcut ca România să fie supusă unei proceduri speciale, care a mai fost activată doar în cazul Poloniei, organismul european semnalând abateri serioase de la lupta împotriva corupției. Ce ați făcut în schimb? Ați jignit inspectorii GRECO, calificându-i drept neprofesionişti şi incompetenţi. Este rușinos și incalificabil ca un ministru să facă astfel de declarații care afectează grav interesele României.

Stimați colegi,

Toate aceste probleme au rămas nerezolvate, iar actul de guvernare a fost viciat în dauna interesului legitim al românilor, totul doar pentru a sluji unui plan ascuns, menit să le asigure protecție în fața legii liderilor politici marcanți ai celor două formațiuni politice de la guvernare, în frunte cu Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu. Toate eforturile dumneavoastră s-au concentrat doar pentru ca o castă de lideri politici să nu mai răspundă pentru ilegalitățile comise. Lupta cu Justiția și subordonarea sa au ocupat un rol esențial în preocupările Guvernului, în detrimentul legii și a principiilor unui stat de drept. În mandatul dumneavoastră, cel mai mare impediment, în îmbunătățirea actului de justiție, în optimizarea funcționării autorității judecătorești, este lipsa de bună-credință a factorilor politici de decizie, care urmăresc o agendă paralelă a propriilor interese și, asta, în defavoarea interesului cetățeanului.

Doamnelor și domnilor,

Guvernul PSDragnea nu are nimic de a face cu oamenii cinstiți ai acestei țări, având un singur scop, acela de a asigura pârghia politică pentru disoluția autorității legii și modificarea mecanismelor din Justiție în scopul politizării sistemului.România se află în fața unei provocări fără precedent. Acum mai mult ca oricând este nevoie să fim uniți împotriva unei puteri abuzive, concentrate în mâinile unui singur om, interesat doar de prăduirea resurselor țării și de a-și îndestula camarila.

Justiția și instituțiile statului au ajuns doar niște unelte politice pentru Guvernul-marionetă controlat de Dragnea! Guvernul Dăncilă Dăncilă nu are curajul să se opună deciziilor arbitarea ale șefului său de partid. Astfel, chiar sub ochii prim-ministrului, legile justiției sunt modificate doar pentru a deveni legi de protecție personală pentru Dragnea. Codurile penale sunt modificate cu dedicație pentru leadership-ul PSD-ALDE! Altfel spus, Actuala Putere are o agendă de grup infracțional organizat. Iată doar câteva dovezi evidente: doriți redefinirea grupului infracţional organizat, abrogarea infracţiunii de neglijenţă în serviciu, redefinirea abuzului în serviciu și a mărturiei mincinoase.

Politizarea, am văzut, nu se rezumă doar la modificarea legislației din domeniul Justiției, ci vizează și instituția care trebuie să vegheze la respectarea Constituției, Curtea Constituțională. CCR, prin majoritatea controlată de PSD, a decis amputarea atribuțiilor președintelui. PSD încercă să facă din președintele statului, ales prin vot direct, doar un simplu spectator. PSD, cu mâna CCR, a mutat astfel decizia privitoare la revocarea procurorilor marilor parchete în curtea ministrului Justiției, ministru numit politic care poate lua oricând decizii politice arbitrare, înlocuind procurori în funcție de interese politice. Această abordare contravine poziției Uniunii Europene care s-a poziționat împotriva politizării justiției.

Avocatul Poporului, o altă instituție-cheie, este deja predată PSD. Orice sesizări adresate lui Victor Ciorbea - și care nu convin PSD- sunt blocate și încuiate în sertarul Avocatului Poporului! Consiliul Național de Combatere a Discriminării și Consiliul Național al Audovizualului au devenit și ele unelte politice. Orice adversar politic, care nu convine Puterii, este amendat sau amenințat că va fi amendat! Nu mai vorbim și despre instituțiile media publice care sunt supuse presiunii politicului. Avem exemplul TVR, unde președintele-director controlează din scurt jurnaliștii care nu vorbesc de bine actuala guvernare!

Toate acestea ne arată, clar, o conduită antieuropeană, aflată la mare distanță de valorile şi principiile fundamentale care stau la baza Uniunii Europene. Din cauza acestui asalt asupra instituțiilor statului, România este pe cale să devină un exemplu negativ în UE și să devină un stat membru de rang inferior.

Domnilor și doamnelor de la PSD-ALDE,

De 28 de ani România ignoră cu bună știință investițiile în educație și cercetare. Or, cele două domenii înseamnă dezvoltare și creștere sustenabilă a economiei. Este bine că PSD a recunoscut, prin vocea unui fost ministru al educației, acum câteva săptămâni, că: ”Statul, noi, am preferat să blocăm anumite reforme pentru că ne era mai comod”.

Problema este că odată recunoscută probleme – nu ați făcut nimic să o îndreptați! În Programul de Guvernare nu ați scris că veți ”bloca reformele pentru că vă este mai comod așa”! Din păcate nu v-ați limitat la a ”bloca” ci ați pus în practică și verbul ”a strica”. Când vine vorba despre educație, nu vorbim despre cifre goale, ci despre destinele a milioane de tineri și despre viitorul nostru ca popor.

Știți că din cei 270.000 de elevi înscriși în clasa I în perioada 2003-2004, peste 65% nu au o diplomă de Bacalaureat. Mai grav este că aproximativ 20% din întreaga cohortă nu au absolvit nici măcar ciclul gimnazial. La facultate au ajuns cu mult sub 30%, iar din aceștia, statistica ne spune că vor termina mai puțin de jumătate.

Vă putem face o scurtă listă a ultimilor ani de guvernare PSD:

- Au fost blocate investițiile în școli, iar unde au fost începute fie au fost abandonate și lăsate în paragină, fie au fost făcute prost – în școli fără elevi și fără profesori;

- A fost politizat întreg sistemul: s-au schimbat inspectorii școlari strict pe criterii politice, s-au instalat directori de școli direct de la partid și au primit finanțări doar școlile care susțin partidul aflat la guvernare;

- Școlile au rămas fără bani. Inspectorii au chemat directorii de școli să le solicite măsuri pentru reducerea cheltuielilor. S-a pus problema închiderilor școlilor, comasărilor de clase și chiar a concedierilor profesorilor. În ultima perioadă, au existat probleme în majoritatea județelor cu plata contribuțiilor sociale ale profesorilor. Mii de profesori au constatat că sunt neasigurați din cauza lipsei banilor la inspectorate. Ați refuzat să recunoașteți că nu sunt bani pentru plata salariilor profesorilor și ați ales să le furați banii de asigurări sociale;

- Până în acest moment, subfinanțarea învățământului a făcut ca jumătate din totalul unei generații să fie în afara sistemului din cauza că nu a putut suporta costurile școlarizării. PSD și-a încălcat promisiunile din campanie care vizau educația și a făcut pași mari care întorc din drum evoluția învățământului – iar rezultatele se văd atât la testările naționale, cât și la nivelul abandonului școlar record;

- Ați forțat o serie de legi pentru a implementa un proiect comunist – MANUALUL UNIC și EDITURA UNICĂ. Vă agățați de aceste proiecte staliniste cu un singur scop – să puneți mâna pe o piață de 15 milioane de euro. Ce asigurări ne puteți da că în luna septembrie elevii vor avea manuale pe bănci? Vă spunem noi! Niciuna. În toamnă veți veni iarăși cu improvizații, veți cheltui milioane fără licitații și fără responsabilitate. Să știți că sunteți la al treilea Guvern al PSD și responsabilitatea este în totalitate a dvs!;

- Nu s-au făcut investiții în universități pentru modernizarea procesului didactic. De 10 ani de zile universitățile au fost complet ignorate în bugetul Ministerului. Prin buna știință a ministerului s-a dorit ca mediul academic să fie rupt de cerințele pieței muncii. În acest moment foarte multe dintre laboratoarele universitare funcționează cu echipamente vechi, depășite din punct de vedere moral, fără corespondent pe piața muncii.

- Ați uitat să evaluați și clasificați atât universitățile, cât și Școlile Doctorale. Banii se acordă pe criterii strict politice, iar anul acesta s-a văzut cum universitățile care au fost critice cu PSD au pierdut foarte mulți bani la distribuirea locurilor bugetare. Ați luat bani de la universități anul trecut, ați mărit cheltuielile, iar anul acesta ați tăiat locurile subvenționate de la buget – scopul este foarte clar – să falimentați universitățile de tradiție din țara noastră.

Doamnă Prim-ministru,

Majorările salariale pentru unii medici, nu pentru toți, nu rezolvă în niciun fel boala cronică în care se zbate sistemul public de sănătate! De ce nu spuneți românilor că majorările de salarii s-au făcut, în cea mai mare parte pe seama bugetelor spitalelor, lăsându-le fără resurse minimale de funcționare. De ce nu spuneți că reforma salarială din sănătate a condus la scăderi de lefuri pentru personalul auxiliar de specialitate și la discriminări între profesioniști cu pregătire similară, cum ar fi farmaciștii, biologii sau chimiștii. Ați promis medicamente mai ieftine, iar din cauza nepriceperii Guvernului, sute de medicamente nu vor mai fi deloc la dispoziția pacienților. Știm! Veți analiza și veți evalua. Toate sunt la timpul viitor, poate după 2020! Pacienții continuă să moară cu zile, stocurile de vaccinuri sunt în continuare insuficiente, iar dotările din majoritatea unităților sanitare pun medicii în imposibilitatea de a-și face meseria.

Ați promis în programele dumneavoastră de guvernare că veți construi 8 spitale regionale și unul metropolitan. Românii s-ar fi mulțumit măcar cu cele 3 care au deja amplasamentele definite și aprobate și pentru care s-au făcut demersuri concrete, încă de acum 2-3 ani. Din păcate, de la promisiunea celor 9 spitale ați ajuns apoi la 3 spitale și, într-un final, ați aprobat în Guvern construirea unui spital metropolitan care se va construi în ”maximum 20 de ani”.

Comisarul European pentru Dezvoltare Regională v-a întins o mână de ajutor și v-a solicitat să transmiteți Comisiei Europene documentațiile complete pentru trei spitale regionale, de la Cluj, Iași și Craiova. Dacă nu ați transmis nici astăzi proiectele, vom pierde cu siguranță banii gratuiți de la Uniunea Europeană. Ori și dumneavoastră v-ați înscris în grupul celor care susțin că, decât să construiți din banii gratuiți, europeni, mai bine băgați mâna în buzunarul românilor și faceți așa-numitele parteneriate public-privat, puternic inspirate din ultimele vizite externe?

Doamnă Prim-ministru,

Bătaia de joc la adresa administrației locale s-a văzut în momentul în care ați băgat mâna adânc în economiile făcute de către aleșii locali și i-ați lăsat fără bani de investiții și salarii, stopând astfel dezvoltarea comunităților locale și i-ați pedepsit exact pe cei mai gospodari. Mai mult decât atât, ați creat haos în toate instituțiile publice subordonate. Așa vă convine: să depindă primarii de banii care vin cu țârâita de la Guvern!

Măsura incapacității Guvernelor PSD-ALDE de a implementa politicile asumate prin Programul de Guvernare ne-a fost demonstrată și de pasarea către Parlamentul României, controlat de partidele din coaliția guvernamentală, a ”cartofilor fierbinți”, așa cum s-au dovedit a fi adoptarea Codului administrativ, după modelul aplicat și în cazul Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții. Reforma administrativă s-a dovedit un fiasco, pentru că nu faceți altceva decât să politizați excesiv instituțiile din administrația publică, ignorând total interesele reale ale românilor. În loc de servicii publice moderne le oferiți un corp administrativ profund politizat, greoi, bugetofag, totul pentru a vă conecta clientela politică la resursele statului.

Ați politizat administrația publică pe toate palierele! I-ați scos pe prefecți din categoria înalților funcționari publici, pe cei aproximativ 2000 de directori din deconcentrate i-ați transformat în demnitari publici și ați desființat concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice! Ați pus, astfel, cruce profesionalizării personalului din administrație și ați dat semnalul că administrația din România este la cheremul intereslor PSD-ALDE.

Mai mult, ați făcut din ANFP, care era un centru de excelență în administrație și garanta neutralitatea din punct de vedere politic a administrației publice românești, o instituție pur decorativă, golind-o de conținut prin amputarea atribuțiilor sale!

Lovitura pe care ați dat-o administrației prin acest tip de viziune constituie un regres major și aruncă România în epoca lui Cozmâncă! Nimic nu va mai mișca în administrația românească fără aprobare de la partid, iar o astfel de abordare se va repercuta în primul rând asupra intereselor cetățeanului și va avea efecte negative asupra funcționării statului!

Ne dovediți, astfel, că reformarea statului în materie de administrație a fost o mare minciună! Nici vorbă despre un stat suplu, cu un număr redus de ministere, cu agenții și autorități reorganizate, ci din contră planul este cu totul altul! Veți umfla peste măsură aparatul administrativ, iar la nivel local veți popula toate instituțiile în baza unui singur criteriu: carnetul roșu de partid!