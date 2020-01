Documentare şi lungmetraje de ficţiune, la Cinema Muzeul Ţăranului, de zilele filmului 'Memoria Holocaustului'

Documentare şi lungmetraje de ficţiune vor rula, de vineri până duminică, la Cinema Muzeul Ţăranului în cadrul seriei Zilele filmului „Memoria Holocaustului”, scrie news.ro.

Pe 27 ianuarie 2020 se împlinesc 75 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz. Cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, în colaborare cu Muzeul Naţional al Ţăranului Român, organizează în perioada 24 - 26 ianuarie, la Cinema Muzeul Ţăranului, programul Zilele filmului „Memoria Holocaustului”.

Cea de-a treia ediţie a proiectului propune documentare premiate cu Oscar, filme artistice şi de animaţie care prezintă un trecut ce şi-a pus amprenta asupra celor care au supravieţuit Holocaustului, asupra familiilor lor şi generaţiilor care le-au urmat.

Vineri, de la ora 18:00, la deschiderea evenimentului sunt aşteptaţi să participe reprezentanţi ai Guvernului României şi ai Corpului Diplomatic.

Seria proiecţiilor începe cu lungmetrajul „L’Origine de la violence/ Originea violenţei”, o dramă franco-germană inspirată din fapte reale, în regia lui Elie Chouraqui. Producţia artistică aduce în prim-plan aventura căutării asidue a trecutului de către tânărul Nathan Fabre, personajul principal. Un trecut pe care familia refuză să i-l dezvăluie pentru că uitarea este cea mai bună variantă pentru a supravieţui.

Sâmbătă vor fi proiectate documentare şi filme de animaţie pentru copii.

„The Star of Andra and Tati/ Steaua Andrei şi a lui Tati”, o producţie italiană în regia lui Alessandro Belli şi Rosalba Vitellaro, prezintă povestea surorilor Andra şi Tatiana Bucci. La vârsta de patru şi şase ani, cele două surori au fost luate prizoniere la Auschwitz. Filmul de animaţie va rula de la ora 16:00.

Scurtmetrajul documentarul „The Lady in Number 6: Music Saved My Life/ Doamna de la numărul 6: muzica mi-a salvat viaţa”, producţie canadiană în regia lui Malcom Clarke premiată cu Oscar, o are în centru pe Alice Sommer Herz, fostă prizonieră a lagărului de la Theresienstadt, care vorbeşte despre supravieţuire, despre cum şi-a găsit un punct de sprijin în muzică şi cum percepe viaţa. Filmul va rula de la ora 16:45.

„Numbered/ Numerotaţi”, documentar israelian regizat de Dana Doron şi Uriel Sinai, va fi proiectat de la ora 17:45.

Duminică, începând cu ora 16:00, documentarul „Dor de tine”, produs şi regizat de Mireille Abramovici, prezintă povestea de dragoste dintre Sylvia şi Isaac Abramovici, evrei români aflaţi la studiu în Franţa şi drama prin care trec în perioada războiului.

„Sobibor”, o producţie rusească în regia lui Konstantin Khabenskiy, încheie seria proiecţiilor pe tema Holocaustului, duminică, de la ora 17:30. O naraţiune de impact care aduce în prim-plan istoria singurei revoltei reuşite din lagărul de exterminare Sobibor, din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Ofiţerul sovietic Alexander Pechersky a organizat în 1943 o revoltă şi o evadare în masă a prizonierilor din Sobibor.

Accesul la proiecţii este liber, dar cu rezervarea locurilor pe eventbook.ro.