Doi bărbați din Iași, salvați de organele transplantate de la o femeie de 44 de ani aflată în moarte cerebrală

Doi bărbați de 34 și 37 de ani au o nouă șansă la viață, după ce le-a fost transplantat câte un rinichi, donatorul fiind o femeie de 44 de ani, aflată în moarte cerebrală. Prelevarea a avut loc la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, potrivit Mediafax.

Familia unei femei de 44 de ani aflată în moarte cerebrală la Spitalul de Neurochirurgie din Iași le-a dat medicilor ieșeni acordul de prelevare a organelor, iar operația a avut loc în noaptea de joi spre vineri.

„A fost o pacientă de 44 de ani pentru care am avut acordul familiei pentru toate organele și țesuturile, dar nu s-au putut preleva, din motive medicale, decât rinichii și corneea. Transplanturile de rinichi s-au făcut la Spitalul C. I. Parhon, iar cele de cornee urmează se facă în cursul zile de astăzi (n.r. vineri) la Sfântul Spiridon. Este al patrulea donator în zona Moldovei, respectiv din centrul universitar Iași din 2019, deși am avut multe încercări, ne-am lovit de refuzurile familiilor", a declarat Raluca Neagu Movilă, coordonatorul Centrului Regional de Transplant Iași.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului C.I. Parhon Iași, Ionuț Nistor, cei care au primit câte un rinichi sunt doi bărbați. Unul dintre ei, în vârstă de 37 de ani, din județul Botoșani făcea dializă din anul 2014, iar cel de-al doilea, din Iași, are 34 de ani și a început ședințele de dializă în luna februarie a acestui an.

Numărul celor care așteaptă un transplant de rinichi în zona Moldovei depășește 400 de persoane.