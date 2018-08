Doi miniștri din administrația Trump s-au deplasat în zonele devastate de un incendiu din California

Doi miniştri americani s-au deplasat luni în zonele devastate de un incendiu din California, care s-a soldat cu cel puţin opt morţi şi nu a fost încă complet izolat după mai multe săptămâni de luptă cu flăcările, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Ministrul de interne Ryan Zinke, care răspunde de parcurile naţionale şi de afacerile indienilor, şi cel al agriculturii, Sonny Perdue, au efectuat o vizită de două zile în zona din apropierea incendiului "Carr", la vest de oraşul Redding, din nordul Californiei.



Sinistrul a transformat în cenuşă peste 82.000 de hectare şi a distrus peste 1.000 de locuinţe de la declanşarea sa, la 23 iulie. El se afla sub control luni dimineaţă în proporţie de 61%, dar mai multe zeci de mii de persoane au fost forţate să-şi evacueze locuinţele.

Citește și: China va analiza noua lege a bugetului apărării din SUA



"#CarrFire ne devastează terenurile publice şi a venit momentul să ne gestionăm corect pădurile", a postat pe Twitter Zinke, care a provocat duminică furia militanţilor pentru protecţia mediului după o declaraţie pe postul KCRA 3.



"Am auzit argumentul schimbării climatice în lung şi în lat. Asta nu are nimic de a face cu schimbarea climatică. Asta are de a face cu o gestionare activă a pădurii", a spus el.



Paisprezece din cele mai distrugătoare 20 de incendii ca suprafaţă arsă din California s-au produs din 2003, o perioadă în care s-au înregistrat unii dintre anii cei mai calzi şi mai secetoşi din istoria SUA.



Cei doi miniştri s-au întâlnit cu aşa-numiţii "smokejumpers", pompieri de elită care sar cu paraşuta în zone izolate pentru a lupta împotriva incendiilor.



"Este important să ne amintim că ei nu numai că luptă cu flăcările, dar şi că adesea ei sunt afectaţi personal. Le suntem recunoscători pentru serviciul şi curajul lor", a postat pe Twitter Perdue.



La circa 160 km mai la sud continuă să ardă aşa-numitul "Mendocino Complex", cel mai mare incendiu produs vreodată în California, cu peste 140.000 de hectare distruse de la 27 iulie. Acesta era controlat în proporţie de 68% luni dimineaţă, potrivit serviciului pompierilor californieni Calfire.

Citește și: Tineri neidentificaţi au incendiat zeci de maşini în două oraşe din Suedia şi au atacat poliţia



În total, de la jumătatea lui iulie, cel puţin zece persoane au murit în incendiile din California.



Congresul SUA a consacrat un buget de 2 miliarde de dolari luptei împotriva incendiilor pentru anul fiscal 2018. Statul California a primit 200 de milioane de dolari din această sumă.



Ryan Zinke a mai spus că el şi colegul său de la agricultură vor cere Congresului să faciliteze proceduri pentru curăţarea pădurilor de arbori morţi sau bolnavi.