Doi sătmăreni pornesc în expediţie spre polul frigului din Siberia, cu o singură maşină

Soţii Attila şi Kinga Bertici din Satu Mare vor porni într-o expediţie spre polul frigului din Siberia, localitatea Oimiakon, ei anunţând, miercuri, într-o conferinţă de presă, că sunt primul echipaj din România care face acest lucru cu o singură maşină.

Attila Bertici a explicat că a luat decizia de a pleca spre Oimiakon după expediţia pe care a avut iarna trecută, la Vladivostok. Dacă atunci a condus un autoturism Dacia Logan, acum vor pleca cu o Dacia Duster.

"Anul trecut când ne-am întors din Siberia au fost câteva răutăţi, ne-au spus că e foarte uşor să mergi toamna în Siberia. Eu sunt mai încăpăţânat şi am zis, ok, hai să vedem când e cel mai frig în Siberia, am văzut că în ianuarie în Oimiakon şi am zis că trebuie să mergem acolo. Niciodată nu a fost o Dacia la Oimiakon, mai ales iarna. Riscuri sunt foarte multe, dar ne bucurăm şi ne mândrim că vom fi primul echipaj românesc care merge cu o singură maşină. Au mai fost echipaje din România, echipate cu maşini de sute de mii de euro, în martie-aprilie, noi mergem chiar în ianuarie când s-a măsurat această temperatură extremă", a declarat Attila Bertici.

El a explicat că traseul este unul periculos, iar distanţele între localităţi sunt foarte mari.

"Acum patru zile au fost -51 de grade Celsius în Yakutia, vorbim de luna noiembrie. Anul acesta în ianuarie au fost -58 de grade, au fost -68, -43. Noi ne pregătim la -60. Acum mergem cu o Dacia Duster, nu o să fie uşor, este o maşină nouă, cu mult mai multă electronică, dar eu simt că maşina este pregătită. Am încredere mare că n-o să rămânem pe drum, dar nu se ştie niciodată. Cel mai greu va fi, dacă se întâmplă ceva, că ajutorul vine de la mii de kilometri, degeaba suni la 112 de acolo că ei n-au SMURD, elicoptere, ei vin cu dubiţă, iar distanţele sunt foarte mari. Drumul de la Iakutsk până la Oimiakon, unde mergem pe drumul oaselor, nu este cu asfalt. Cu 30-40 kilometri pe oră se poate deplasa, avem undeva vreo 200 de kilometri când mergem pe râuri, lacuri îngheţate. Acolo vara pur şi simplu nu se circulă, iarna sunt făcute drumuri. Anual, cam 30 de maşini de maşini pică în râuri şi nu se mai scot niciodată", a spus aventurierul.

Attila Bertici a adăugat că vor dormi în maşină şi la pensiuni, iar instalaţia de alimentare cu combustibil a maşinii a fost modificată astfel încât să nu îngheţe la temperaturi extreme.

"Am emoţii foarte mari, eu nu am mai fost nici în Rusia, nici în Siberia, sunt foarte curioasă cum o să reacţioneze corpul meu la -50, -60 de grade, nici nu pot să îmi închipui. Am emoţii, mi-e frică, dar cred că suntem destul de echipaţi încât să nu avem probleme", a spus Kinga Bertici.

Plecarea din Satu Mare va avea loc pe 12 decembrie, la ora 12,00. Traseul este de 25.000 de kilometri, din care 10.000 în Siberia sălbatică.