Doina Federovici, vicepreședintele PSD, consideră că partidul trebuie să fie alături de liderul său

Vicepreşedintele Partidului Social Democrat (PSD) şi preşedintele organizaţiei judeţene Botoşani a PSD, senatorul Doina Federovici, a declarat imediat după pronunţarea instanţei în cazul lui Liviu Dragnea că partidul trebuie să fie unit alături de liderul său, aceasta fiind singura abordare politică care poate da sens prezumţiei de nevinovăţie, relatează agerpres.

"Văd deja multe atacuri la adresa preşedintelui PSD, care încalcă în mod grav prezumţia de nevinovăţie pe care chiar Comisia Europeană ne cere să o respectăm prin Directiva 2016/343. Nu trebuie să cedăm acestor atacuri. Dimpotrivă, trebuie ca PSD să fie unit şi să-l susţină pe preşedintele său, care beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, mai ales în acest caz în care am văzut că şi opiniile judecătorilor din completul de judecată au fost împărţite. Eu transmit tuturor că PSD Botoşani este alături de Liviu Dragnea, atât pentru menţinerea la conducerea partidului, cât şi la conducerea Camerei Deputaţilor. Până la pronunţarea unei decizii finale, preşedintele PSD este complet nevinovat", a declarat Doina Federovici.Vicepreşedintele PSD nu a dorit să comenteze motivele condamnării pronunţate de instanţa de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dar a subliniat că decizia a fost luată sub o presiune enormă."Decizia pronunţată acum a fost luată sub o presiune enormă, cu atacuri virulente în presă, unde se cerea cu agresivitate condamnarea preşedintelui PSD. Această presiune s-a văzut atât în amânările repetate, dar şi în opiniile împărţite dintre judecători, în legătură probabil cu Decizia Curţii Constituţionale referitoare la abuzul în serviciu. Deci e un grad mare de incertitudine că această decizie se va menţine după apel. E un motiv în plus pentru care trebuie să rămânem uniţi şi să ne susţinem liderul", a precizat Doina Federovici.Joi, un complet de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat pe Liviu Dragnea la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Decizia nu este definitivă.