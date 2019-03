Doliu - Cineasta Agnes Varda a murit

Cineasta franceză de origine belgiană Agnes Varda a murit la vârsta de 90 de ani, din cauza unui cancer, în noaptea de joi spre vineri, au anunțat membrii familiei, citați de Le Figaro, potrivit Mediafax.

"Regizoarea și artista franceză Agnès Varda a murit în locuința sa, în noaptea de joi spre vineri, din cauza unui cancer. Familia și prietenii i-au fost aproape", se arată într-un comunicat dat publicității vineri.

De origine belgiană, Agnès Varda este una dintre puţinele regizoare apărute în "noul val" din cinema-ul francez. Soţul ei a fost regizorul Jacques Demy, cunoscut pentru filme precum "Domnişoarele din Rochefort/ Les demoiselles de Rochefort", "Umbrelele din Cherbourg/ Les Parapluies de Cherbourg" şi "Pielea de măgar/ Peau d'Ane" și care a murit în 1990.

Primul ei film, "La Pointe-courte", a fost lansat în 1954 şi i-a adus în timp porecla de "bunica noului val francez". Cu un montaj realizat de Alain Resnais, filmul a marcat tânăra şcoală de cinematografie franceză. Apoi, Agnès Varda a regizat filme de referinţă, colaborând cu actori de marcă, precum Philippe Noiret, Marcello Mastroianni, Catherine Deneuve şi Michel Piccoli.

Citește și: George Clooney a cerut boicotarea hotelurilor deținute în întreaga lume de sultanul Bruneiului

Printre filmele pe care le-a realizat se numără "Cleo de la 5 la 7/ Cleo from 5 to 7", din 1962, selectat la Festivalul de la Cannes şi premiat de criticii din Franţa, "The Creatures", din 1966, "Lions Love", din 1969, "Documenteur", din 1981, "Vagabond/ Sans toit ni loi", din 1985, "The Gleaners and I", din 2000, "Plajele lui Agnès/ The Beaches of Agnes", din 2008, şi scurtmetrajul "Oncle Yanco", din 1967, dar şi cinci episoade din seria TV "Agnes de ci de la Varda", din 2011.

Toate filmele sale combină ficţiunea cu documentarul.

De-a lungul timpului a câştigat numeroase trofee, precum Ursul de Argint, la Festivalul de la Berlin, pentru "Le bonheur" (1965), Leul de Aur la Veneţia, pentru "Vagabond", premiul EFA pentru regie, pentru "The Gleaners and I", premiul César, pentru "Plajele lui Agnès". Creaţia sa a fost recompensată cu Carosse d'Or la Festivalul de la Cannes, un premiu César onorific, un Leopard de Aur onorific, la Locarno, precum şi premiul pentru întreaga carieră din partea Academiei de Film Europene (EFA).

Pe lângă filme, Agnès Varda a realizat expoziţii de fotografie şi instalaţii de artă.

În 2019, cineasta a lansat la Berlin producția "Varda par Agnès", o peliculă de 115 minute care aruncă o privire asupra carierei sale în film.