Doliu în lumea cinematografiei! Un cunoscut scenarist s-a stins din viață

Scenaristul Shinobu Hashimoto, cunoscut pentru colaborarea sa cu Akira Kurosawa la peliculele ''The Seven Samurai'' şi ''Rashomon'', s-a stins din viaţă la vârsta de 100 de ani, informează presa japoneză preluată de DPA, potrivit Agerpres.

Hashimoto a decedat joi dimineaţă, la locuinţa sa din Tokyo, din cauza unei pneumonii, a relatat postul nipon NHK.A cunoscut succesul după ce a scris, în colaborare cu Kurosawa, scenariul pentru ''Rashomon'', în 1950, film premiat cu Leul de Aur în cadrul Festivalului de Film de la Veneţia din 1951.Născut în prefectura Hyogo, din vestul Japoniei, în 1918, Hashimoto a început să scrie scenarii de film după ce a părăsit armata din motive medicale.

A scris, de asemenea, scenariile şi pentru alte filme clasice semnate de Kurosawa precum ''Ikiru'' şi ''The Hidden Fortress'', reprezentând o sursă de inspiraţie pentru cineaşti din afara Japoniei. Regizorul american George Lucas a recunoscut, la un moment dat, că s-a inspirat din ''The Hidden Fortress'' când a creat seria ''Star Wars''.



În 2006, scenaristul a scris o carte de memorii, ''Compound Cinematics: Akira Kurosawa and I''.



Hashimoto a continuat să scrie scenarii până în jurul vârstei de 90 de ani, când a suferit un accident cerebral.