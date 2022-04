Dominic Fritz sare în apărarea viceprimarului său, vizat de descinderile DNA: O să auziţi multe zilele astea

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, afirmă, după descinderile procurorilor DNA la Primăria Timişoara, că sunt multe "dezinformări şi minciuni" despre certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru societatea de termoficare Colterm şi arată că miza celor care atacă politic pe acest subiect este să găsească un vinovat pentru dezastrul termoficării din Timişoara. Totuşi, Dominic Fritz nu a anunţat cănd va avea loc şedinţa AGA Colterm, în care să fie abordată tema achiziţionării certificatelor pentru anul 2021.

"O să auziţi multe zilele astea despre certificate de emisii la Colterm. Multe atacuri, dezinformări şi minciuni. Puţini dintre cei care vorbesc despre această problemă o fac din grijă pentru oraş”, a scris Dominic Fritz, vineri, pe Facebook.

Dominic Fritz a făcut o recapitulare a deciziilor luate în mandatul său în legătură cu plăţile către Colterm.

"Certificatele pentru 2019 s-au plătit în mandatul meu. Au fost cumpărate în mandatul predecesorului meu pe un credit de 38 milioane lei la o bancă privată, credit pe care l-am rambursat în 2021. Decizia în 2019 s-a luat doar cu 9 (!) din 27 consilieri locali de atunci. Circumstanţele acestui credit (pentru care s-a plătit, printre altele, un comision de 600.000 lei) sunt atât de dubioase că niciun notar din Timişoara nu a vrut să certifice semnătura primarului Robu pe convenţia de eşalonare, ea fiind semnată la un notar din Sânandrei. Am făcut anul trecut o plângere penală pe această temă, pe lângă 10 alte plângeri legate de Colterm. Aştept cu nerăbdare rezultatele anchetelor”, a afirmat Fritz.

Edilul a arătat că, în primele patru luni ale anului trecut, Primăria a virat către Colterm 77 de milioane de lei.

"În primele 4 luni ale anului 2021, Primăria Timişoara a virat 77 milioane lei către Colterm. Aşa Colterm a reuşit să cumpere măcar certificatele necesare pentru 2020 la CET Centru, care funcţionează pe gaz. Pentru CET Sud, care funcţionează pe cărbune, fondurile companiei nu au fost suficiente, dar nici bugetul local nu avea cum să suporte încă 40-50 milioane lei în plus”, a adăugat Fritz.

Primarul municipiului Timişoara a spus că a vorbit cu fostul premier Floirn Cîţu pentru a încerca să evite amenda de 21 milioane de euro pentru neachiziţionarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră.

"Am luat legătura cu prim-ministrul României de atunci, Florin Cîţu, pentru o susţinere din partea guvernului care să ajute Colterm să evite o amendă. M-am bucurat atunci că a promis rezolvarea problemei, a pregătit o Hotărâre de Guvern care însă nu a mai intrat niciodată pe ordinea de zi, deşi premierul confirmase de repetate ori. Vă amintiţi de anunţul lui Alin Nica, cel care spunea că «a rezolvat la Guvern» plata certificatelor. Ei bine, surprinzător, această promisiune fermă a picat, fără să primim nicio explicaţie", a mai scris Fritz.

Dominic Fritz a menţionat că a cerut Guvernului să facă demersuri pentru suspendarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

"(...) În contextul crizei energetice şi economice, am cerut Guvernului României să facă demersuri pentru suspendarea mecanismului de certificate în acest an. Miza celor care atacă politic este să găsească un vinovat pentru dezastrul termoficării din Timişoara pe care încercăm s-o ordonăm în plină criză istorică pe piaţa energiei. Miza mea şi a echipei mele este să asigurăm continuitatea serviciului de termoficare, dar să şi respectăm Legea finanţelor publice şi să protejăm bugetul Timişoarei. Nu putem să lăsăm generaţiile viitoare să plătească pentru furtul şi incompetenţa din trecut”, a susţinut Dominic Fritz.

În postarea sa, Dominic Fritz nu a făcut referire la o eventuală şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor Colterm, pentru achiziţionarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră pentru societatea de termoficare, aferente anului 2021. Termenul până la care se pot achiziţiona aceste certificate este 30 aprilie 2022.

Procurori ai DNA Timişoara au descins vineri, la Primăria Timişoara, în biroul viceprimarului USR Ruben Laţcău, potrivit unor surse. Cel mai probabil, este vorba despre neachiziţionarea, de către Primăria Timişoara, pentru al doilea an consecutiv, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru societatea de termoficare Colterm.

Recent, administratorul judiciar al companiei Colterm, aflată în insolvenţă, a avertizat conducerea Primăriei Timişoara, că, dacă până la 30 aprilie nu se achiziţionează aceste certificate, compania va intra în faliment.

Reprezentanţii Primăriei Timişoara au precizat, la rândul lor, că este obligaţia Colterm, nu a Primăriei Timişoara de a achiziţiona aceste certificate, deşi municipalitatea este unic acţionar al Colterm.

Societatea de Termoficare Colterm are datorii de peste 300 milioane de lei la furnizori, la care se adaugă o amendă, încasată în anul 2021, de 21 milioane de euro, pentru neachiziţionarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2020.