Donald Trump, aflat în dificultate cu trei săptămâni înainte de alegeri, nu schimbă nimic

Preşedintele republican în exerciţiu Donald Trump refuză cu încăpăţânare să-şi schimbe poziţia sau să adopte o poziţie mai unificatoare, mai ales cu privire la o criză sanitară ieşită din comun, relatează AFP, potrivit news.ro.

Cel care se laudă că a fost ales la prima sa încercare la Casa Albă, fără să fi candidat vreodată mai înainte la vreun mandat, vede 3 noiembrie profilându-se cu îngrijorare. Însă nu mişcă un deget.

Chircit asupra bazei sale, surd la avertismente cu privire la o eventuală înfrângere, el rămâne prizonierul nostalgiei din 2016, când a creat una dintre cele mai mari surprize din istoria politică americană.

Energia tribunului este cu siguranţă prezentă. El şi-a reluat săptămâna aceasta drumul campaniei, printr-o revenire spectaculoasă, la o săptămână după ce a fost spitalizat bolnav de covid-19.

În faţa unei mulţimi entuziaste ca întotdeauna, el a schiţat, două seri la rând, mişcări de dans pe ritmul YMCA al Village People ("Young man, there's no need to feel down, I said, young man, pick yourself off the ground").

Marţi, la Johnstown, un orăşel din Pennsylvania, în al doilea miting post-covid-19, el şi-a recitat, în frigul autumnal, partitura arhicunoscută.

El a zugrăvit acelaşi tablou apocaliptic al unei Americi care, dacă-i dai crezare, se va prăbuşi în haos şi în recesiune şi va deveni ”o Venezulă la scară mare” dacă un democrat îi succede în Biroul Oval.

Declaraţiile ironice şi insulte la adresa lui Joe Biden au plouat. ”El nu are nici cea mai mică idee despre ceea ce spune!”. ”E prăjit şi nu e un tip bun”. ”Chiar şi în cei mai buni ai săi era considerat prost”.

Cum rămâne cu covid-19, care s-a soldat cu peste 215.000 de morţi în Statele Unite?

Discursul său se rezumă la două mesaje principale - aproape s-a terminat (”vaccinurile vin în curând”, ”vom zdrobi acest virus foarte repede”) şi preşedintele vostru a dat de pământ cu virusul (”eu l-am avut şi iată-mă aici”).

Despre programul său cu privire la următorii patru ani - nimic sau aproape nimic, în afară de tradiţionala afirmaţie de final, pe care toată lumea o ştie pe dinafară şi o repetă la unison: ”Vom continua să ne batem şi vom continua să câştigăm, câştigăm, câştigăm!”.

După ce pleacă de pe scenă, el laudă neapărat mărimea mulţimii pe care o mobilizează în comparaţie cu adversarul său ”adormit”.

Show-ul este atrăgător, însă doar acest criteriu de măsură este, oare, valabil, dacă adversarul său a decis să stea la distanţă de marile adunări, din motive sanitare?

”SINUCIDERE POLITICĂ”?

Atunci când nu e pe estrade, Twitterul îi serveşte ca supapă. Fără urmă de sondaj favorabil de care să se agaţe, el nu-şi ascunde frustrarea.

El îşi exprimă iritarea, inclusiv împotriva Fox News, un post pe care continuă să-l frecventeze asiduu, în lungi interviuri telefonice dezlânate, însă de la care aşteaptă să fie mai deschis cu el şi să-l flateze.

Trump se pierde în teorii ale complotului - mai ales cu privire la un presupus scandal de corupţie care l-ar viza pe Barack Obama -, căruia aproape nimeni nu-i acordă atenţie.

America este, oare, pe cale să asste la o ”sinucidere politică” care ia forma unui ”reality-show suprerealist”, aşa cum sugera acum câteva zile David Axelrod, un fostconsilier politic al lui Barack Obama?

Nimic nu s-a jucat deocamdată.

Ultimele trei săptămâni de campanie ar putea oferi o mulţime de surprize şi de răsturnări.

Însă tabăra republicană este îngrijorată. Ipoteza unei victorii zdrobitoare a lui Joe Biden câştigă în greutate.

Declaraţii ale senatorului republican Ted Cruz, care evocă spectrul unei ”băi de sânge” în "Grand Old Party" (GOP) au marcat spiritele.

Aleşii republicani în Congres, ale căror mandate sunt în joc la 3 noiembrie, atât în Camera Reprezentanţilor, cât şi în Senat, nu se îngrămădesc deloc să-şi revendice ataşamentul faţă de Trump.

Faptul că el s-a îmbolnîvit de covid-19 i-a oferit ocazia nesperată de a schimba tonul în ultima linie dreaptă. Să dea, în sfârşit, dovadă de emaptie, să-şi găsească cuvintele pentru a vorbi despre angoasa pe care o creează acest virus. El nu a profitat de ea.

”Unul dintre trucuri atunci când eşti preşedinte este că dacă nu te simţi (la capacitate de) 100%, ai mai mulţi doctori decât credeai că există în întreaga lume”, a povestit el amuzat în Pennsylvania.

Nu este deloc sigur că această anecdotă este suficientă pentru a schimba impresia clară a aproape 60% dintre americani, care consideră că preşedintele lor gestionează prost pandemia covid-19.