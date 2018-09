Donald Trump și-a pierdut cumpătul după scrisoarea anonimă din New York Times: 'Este subversiune? Este trădare? Este un lucru oribil'

Într-un climat de suspiciune şi de paranoia la Casa Albă, Donald Trump a cerut joi cotidianului New York Times să dezvăluie numele "laşului" care a scris un articol de opinie anonim prin care denunţa comportamentul instabil al preşedintelui american, relatează AFP şi Reuters, scrie agerpres.ro.

La o întrunire de campanie la Billings, în Montana, Trump i-a denunţat pe "agenţii nealeşi ai statului subteran care îi sfidează pe alegători pentru a-şi promova programul lor secret" şi care "sunt o ameninţare pentru democraţia însăşi".În numele securităţii naţionale, cotidianul ar trebui să îi facă public numele "imediat", a adăugat el, după care i-a îndemnat pe jurnalişti să ancheteze cu hotărâre pentru a-i afla identitatea: "Ar fi o bombă de presă!""Este subversiune? Este trădare? Este un lucru oribil", a mai spus Trump la miting.

Într-un text intitulat "Fac parte din rezistenţa din cadrul administraţiei Trump", un membru al administraţiei a povestit, sub protecţia anonimatului, cum el şi alţii încearcă să lupte din interior împotriva "celor mai rele intenţii" ale unui preşedinte cu un stil de a conduce "meschin", "impetuos" şi "ineficient".



Apariţia extrem de controversată a acestei mărturii anonime, care a survenit la o zi după difuzarea unor fragmente dintr-o carte explozivă a jurnalistului de investigaţie Bob Woodward, a stârnit numeroase întrebări la Washington şi nu numai.



Autorul misterios a scris singur sau este purtătorul de cuvânt al unui grup mai larg? Face parte din cercul apropiat al preşedintelui, în cadrul celebrei 'West Wing', sau lucrează într-un minister? Va ieşi până la urmă la lumină pentru a conferi o mai mare greutate mărturiei sale?



Formularea folosită de New York Times - 'un înalt responsabil al administraţiei Trump' - este suficient de largă pentru a lăsa cale liberă oricăror interpretări şi permite oricui să îşi facă propria listă, până la ipotezele cele mai trăsnite.



Fapt rar, prima doamnă Melania Trump s-a exprimat pe acest subiect, denunţând cu tărie, într-un răspuns scris către CNN, anonimatul în spatele căruia s-a refugiat autorul acestei mărturii. "Nu protejaţi ţara, ci o sabotaţi prin actele dvs. laşe", a scris ea.



Textul apărut miercuri în New York Times a fost dezavuat de cel puţin 11 apropiaţi ai lui Trump, printre care vicepreşedintele Mike Pence, ambasadorul în Rusia, Jon Huntsman, secretarul de stat Mike Pompeo sau secretarul Apărării, Jim Mattis, toţi negând că ar vrea vreo legătură cu această opinie.