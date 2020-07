Donald Trump, în război deschis cu Fox News: 'Nici nu mai pot fi priviţi. Au uitat complet cine i-a dus acolo unde sunt!'

Preşedintele american Donald Trump a atacat miercuri Fox News, acuzând postul de televiziune că nu este recunoscător, relatează DPA, conform agerpres.ro.

"Eram în Air Force One şi zburam spre marele stat Texas, unde tocmai am aterizat. Este incredibil ce vezi la Fox News", a scris pe Twitter liderul de la Casa Albă."Cât de diferiţi sunt faţă de acum patru ani. Nici nu mai pot fi priviţi. Au uitat complet cine i-a dus acolo unde sunt!", a adăugat el.Deşi Trump apare frecvent la emisiunea de dimineaţă 'Fox & Friends' şi poate conta pe grila de seară a reţelei de televiziune cu înclinaţii conservatoare pentru a-şi promova agenda, se ştie că programul din timpul zilei al Fox este o excepţie, încercând să fie mai moderat.Postarea sa de miercuri de pe Twitter a fost făcută la prânz, după ce a ajuns în Texas, stat puternic afectat de pandemia de COVID-19, pentru a strânge bani de campanie într-un bastion republican unde cursa prezidenţială din acest an se anunţă strânsă.

Nu este clar ce emisiune l-a deranjat pe preşedinte în timpul zborului său, însă el critică deseori sondajele prezentate de Fox, care îl arată constant în spatele contracandidatului democrat Joe Biden la scrutinul din noiembrie.



Trump a atacat acest post de televiziune conservator şi în august 2019, pentru ceea ce el a perceput ca fiind o lipsă de loialitate.



"Trebuie să începem să căutăm un alt canal de ştiri. Fox nu mai lucrează pentru noi!", a scris el atunci pe Twitter.



Un veteran al Fox News, Neil Cavuto, care lucrează la acest post de peste 24 de ani, i-a dat replica preşedintelui.



"În primul rând, domnule preşedinte, nu lucrăm pentru dumneavoastră. Eu nu lucrez pentru dumneavoastră. Sarcina mea este să relatez despre dumneavoastră, nu să vă linguşesc sau să vă sfâşâi", a declarat el.