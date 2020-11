Donald Trump își clamează victoria în toate statele-cheie: Nu au cum să ne mai prindă din urmă

Președintele SUA, Donald Trump, își clamează victoria în alegerile prezidențiale și susține că a câștigat deja în toate statele care au mai rămas de numărat. Trump susține că a câștigat inclusiv Pennsylvania, statul-cheie al acestor alegeri din SUA.

”Fără îndoială este cea mai târzie conferință e presă pe care am acvut-o. Aprecize foarte mult și vreau să mulțumesc poporului american pentru susținerea acordată. Sunt oameni care încearcă să devalideze votul acestor oameni. Ne pregătim pentru o mare sărbătoare. Câștigam totul și dintr-o dată totul s-a anulat. Ne pregătim să sărbătorim ceva foarte frumos, așa un vot, așa un succes minunat. Am câștigat state pe care nu ne așteptam să le câtigăm. Am câștigat Florida, Texas, Ohio. Am câștigat Texasul cu peste 700.000 de voturi, nu au cum să ne mai ajungă din urmă.

Am câștigat Georgia, este clar că am câștigat și Carolina de Nord, nu au cum să ne mai prindă din urmă. Cel mai important este că am câștigat Pennsylvania cu un scor foarte, foarte bun”, a spus Donald Trump.