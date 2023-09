Dorian Popa vorbește despre relația pe care a avut-o cu Călin Donca: 'Pe lângă prostul de mine, au mai fost şi alţi ameţiţi'

Dorian Popa este una dintre persoanele care au investit în panourile fotovoltaice vândute de afaceristul Călin Donca. Acum, însă, artistul este gata să se întoarcă împotriva sa dacă cei care au investit în afacerea lui Donca vor fi țepuiți. Într-o intervenţie la România TV, Dorian Popa a spus că Donca i-a fost recomandat în momentul în care a decis să investească în panouri fotovoltaice. Ulterior, între ei s-a legat „un soi de prietenie”. Influencerul spune că Donca a reuşit să fie foarte convingător, astfel încât nu a ezitat prea mult înainte de a cumpăra de la el panourile pe care a plătit un preţ redus.

Dorian Popa îi acordă în continuare afaceristului prezumţia de nevinovăţie şi aşteaptă ca justiţia să se pronunţe.

„Asocierea de imagine, asocierea în business nu a existat niciodată. Chiar Călin Donca a spus: sunteţi printre primii investitori. Una e asocierea în business, una este un investitor și alta asocierea de imagine. Nu am promovat afacerea, am vorbit deschis pe vlogul meu de YouTube, am explicat în ce investesc, e o chestie normală.

L-am cunoscut pe Călin Donca în momentul în care am vrut să îmi montez panouri fotovoltaice. Cineva apropiat m-a întrebat de ce nu lucrez cu Călin, că omul e de 8 ani în domeniul energiei. Am postat pe vlog și facturile cu care mi-am plătit panourile. Toate informaţiile există în firma mea, probabil şi în firma lui. Şi când mi-am montat panourile pe casă, s-a legat un soi de prietenie.

Mi-a plăcut, omul mi-a vorbit frumos, în continuare nu ştiu ce să zic că se întâmplă, de abia astept ca justitia să decidă şi să ne spună ceva concret. Atât de dator m-am simţit pentru că am postat aceste lucruri pe YouTube de când s-a întamplat această situaţie încât am stabilit cu toti cei care au investit să-mi trimită pe email numerele lor de telefon, am creat pe whatsapp un grup cu toti aceşti oameni care au investit pentru a putea fi împreună să share-uim informaţii pe care le aflăm. Nu sunt genul de om care se fofilează şi până una alta cu toţi aşteptăm să vedem ce se întâmplă cu investiţia noastră.

Am avut un discount în ce priveşte panourile. Preţul plătit pe panouri a fost un pic mai mic pentru casa mea. Există un contract făcut. Suntem circa 40 de investitori în acel grup, eu în continuare aştept mailuri de la toţi oamenii să fim acolo împreună. Nu ştim nimic concret, să vedem ce decide justiţia. Tot legea justiţiei spune că trebuie plecat de la prezumţia de nevinovăţie”, a spus Dorian Popa la România TV.

Dorian Popa se teme că i-ar putea fi pus sechestru pe panourile fotovoltaice

Influencerul spune că parcurile de fotovoltaice nu reprezintă un cap de acuzare, se teme, totuşi, de faptul că, în eventualitatea în care prejudiciul adus de Donca va fi unul mare, s-ar putea institui sechestru pe aceste parcuri.

„Ce ne îngrijorează pe noi este că de la 24 de ore, arestul a fost prelungit la 90 de zile, asta înseamnă că există nişte dovezi. Unii dintre noi nu au apucat să încaseze din aceste parcuri, există dovezile pe acest grup de whatsapp că unii investitori au încasat banii. Înţeleg că parcurile fotovoltaice funcţionează şi nu ar constitui unul dintre capetele de acuzare.

Sunt sigur stenograme. Eu l-am întrebat în iunie, când ar fi trebuit să putem încasa banii, şi mi s-a comunicat că există o problemă şi că mai durează actele. Nu e un secret că, în România, din punct de vedere birocratic, lucrurile pot intarzia. Se mai ameţesc actele, nu sunt semnate cum trebuie. Nu am putut decât să cred şi să ma gândesc ca poate ăsta e motivul.

Pe lângă prostul de mine, mai sunt alţi ameţiţi, nu suntem nici primii din lume care poate sunt influenţaţi de un discurs foarte bine pus la punct. Să vedem care e finalitatea şi să vedem dacă Călin Donca e vinovat şi dacă da, care e repercusiunea acelei vine asupra parcurilor noastre.

Discutam cu investitorii azi că dacă suntem ghinionişti şi prejudiciul avut va fi atât de mare încât să fie nevoie să fie blocate şi parcurile, degeaba nu constituie parcurile un cap de acuzare că probabil vor fi sechestrate sau folosite ca metodă de plată a prejudiciului şi atunci suntem în acelaşi cerc vicios”, mai spune influencerul.

Influencerul cere ca statul român să-i protejeze pe cei „uşor manipulabili” prin controale frecvente

Influencerul admite că e posibil ca şi el, şi ceilalţi investitori să fi fost manipulaţi, dar spune că ar fi fost de datoria insituţiilor statului să facă controale mult mai dese pentru ca oamenii uşor manipulabili să nu fie escrocaţi.

„Pentru mine a fost o chestie importantă pentru că ţin la moralitate şi mă interesează cum mă comport în faţa lui Dumnezeu şi m-am gandit sa intreb investitorii câti au aflat prin mine. Foarte mulţi dintre ei nici măcar nu ştiau că sunt investitor. Ne-am gandit ca poate e mai serios că te vedem şi pe tine, dar mulţi au aflat direct de la Călin, avea influenţă mare în online.

Eu l-am cunoscut la mult timp după ce a aparut în online, au mai existat colaborări şi cu alţi influenceri. Cum să te ameţească un om, cu o prestanţă bine gândită, cu un discurs bine aranjat, printr-o minte strălucită? Minţile strălucite pot fi folosite şi în directii gresite, dacă asta s-a întâmplat in acest caz.

Este o chestie pe care parcă am si simtit-o, la un moment dat tot veneau din stanga si dreapta vorbe. Cand esti persoană publică, ai o rază de conexiuni mai mare şi am preferat să îl întreb pe Călin: măi, de ce aud lucrurile astea greşite? Mi-a dat o explicaţie pertinentă şi ştiind că, din păcate, oamenii vorbesc si despre mine lucruri neadevarate, am zis hai să plec de la prezumţia de nevinovatie, să mă gândesc că oamenii poate chiar sunt invidiosi.

Am cercetat un pic şi am descoperit că, in urma contractelor, când se rupe colaborarea, tu poti lua panourile, dar vorbind cu investitorii am stabilit împreună: păi ce facem cu panourile? Rămânem cu ele.

Am avut strângerea de inimă să aud că sunt persoane care poate au investit si peste 100 mii de euro. Am pornit de la zero, mi-e frică, eu nu mă pot arunca cu astfel de investiţii, dar sunt oameni care au investit o sumă colosală.

Eu stiu ca si in social media deja exista multe reguli: ANPC e proaspat intrat in tot ce inseamna reclama in mediul online, reclama în mediul online trebuie marcată. Am primit scrisoare directa de la ANPC, la mine există contract în spatele fiecărei colaborari.

De vreo doi ani, ANAF-ul a intrat in social media si a inceput sa faca curatenie. Toate institutiile îşi fac treaba si cred ca ce e de subliniat e sa incercăm să deschidem ochii mai mult. Dar să fim serioşi şi sa nu uitam exemple din trecut, Caritas, FNI. Există, din păcate, oameni care manipulează alti oameni. Dacă inteligenţa lor e crescută, e foarte greu să îţi dai seama cu cine ai de-a face.

Repet, nu stiu dacă şi Călin Donca e un aşa om care a manipulat si care a escrocat, dar daca aceasta va fi finalitatea, înseamnă că, din păcate, există astfel de oameni.

Dacă faceţi istoricul lui Călin din online veţi vedea că e un om cu familie, are cinci copii, vorbeşte cum trebuie, ne putem reproşa multe în viaţă, dar unii sunt asa buni disimulatori incat ce sa-ti reprosezi? Te dezamăgeşte cine te aștepți mai puțin.

Cel mai frumos ar fi sa existe legi mai atente care nu descopera după 7 mii de ani astfel de lucruri, poate le descoperă mai des. Să existe controale recurente cu o rutină stabilită. Poate unii dintre noi suntem usor manipulabili, dar ar trebui să fim îngrijiţi. De ce a durat atât de mult timp să se descopere aceste lucruri? Călin e in online de vreo 2-3 ani.

Eu nu cred că controalele la firme au legătură cu asocierea în spațiul public a imaginii. Ce se intampla cu controalele care pot gasi astfel de nereguli in acte? O delapidare nu se întâmplă de azi pe mâine”, a conchis Dorian Popa.