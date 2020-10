Două spoturi publicitare create pentru campania de înscriere la vot a românilor din străinătate, aprobate de CNA

Consiliul Naţional al Audiovizualului a aprobat joi două spoturi pentru campania de înscriere la votul prin corespondenţă a românilor din străinătate, informează AGERPRES.

"Pe 6 decembrie 2020 vor avea loc alegerile parlamentare. Dacă locuieşti în străinătate, alege să votezi prin corespondenţă. Primul pas: intră pe site-ul www.votstrainătate.ro şi înregistrează-te ca alegător prin corespondenţă; completează corect toate câmpurile; ataşează copia documentului de şedere şi a actului de identitate românesc; trimite cererea şi aşteaptă confirmarea primirii. Nu uita: te mai poţi înscrie până în data de 22 octombrie. Documentele şi instrucţiunile pentru votul prin corespondenţă le vei primi prin poştă. Vei descărca buletinele de vot de pe site-ul indicat în instrucţiuni. Trimite votul tău în ţară sau la misiunea diplomatică. O campanie realizată de Autoritatea Electorală Permanentă şi Ministerul Afacerilor Externe", se arată într-unul din spoturile amintite.

Membrul CNA Dorina Rusu a remarcat că acestea sunt difuzate "foarte târziu". "Să sperăm că mai are un impact", a spus Rusu.

"Ştiu că o să se spună că e un pic prea târziu, dar am aşteptat şi noi să se schimbe legislaţia, am propus prelungirea înregistrării cu încă 30 de zile. Plus că am lucrat cu MAE şi durează mai mult să obţinem aprobările", a spus reprezentantul AEP, Sorin Lazăr.

Reprezentantul AEP a menţionat că această campanie de informare privind votul prin corespondenţă, realizată de instituţia pe care o reprezintă, a debutat la 1 aprilie, când s-a deschis şi accesul pentru înscriere.

"Chiar am văzut o dublare a numărului de înregistrări de când am primit semnale de la ţările din Uniunea Europeană unde se află foarte mulţi români. Ar fi probleme la secţiile de votare. Tendinţa românului şi în străinătate este de a vota public la secţie. Am avut o înregistrare de 34.000 anul trecut la prezidenţiale, dar anul acesta, până în momentul de faţă, avem aproape 19.000 de înregistrări. Sperăm ca în zilele următoare, cum la noi se îngraşă porcul în ajun de Crăciun, să crească foarte mult înregistrările", a mai spus Sorin Lazăr.

El a mai informat că vor urma şi ale spoturi privind tehnica votării.

Spoturile vor fi difuzate în variantele video, pentru televiziunile care emit şi în străinătate, şi audio, pentru Radio România Internaţional, Radio France şi alte radiouri româneşti de peste hotare.