DOVADA că Vlad Voiculescu a mințit! Personalul din centrele de vaccinare nu a fost plătit din cauza oamenilor săi (DOCUMENT)

STIRIPESURSE.RO relata zilele trecute că personalul din centrele de vaccinare NU a fost plătit din cauza războiului dus de ministrul Vlad Voiculescu și oamenii săi cu cei implicați în campania națională de vaccinare anti-Covid-19 conduși de colonelul dr. Valeriu Gheorghiță. Astăzi avem și dovada a ceea ce relatam atunci - documentul privind plățile a fost înaintat la cabinetul secretarului de stat Andreea Moldovan (cea căruia ministrul i-a încredințat aproape toate atribuțiile de ministru) încă din 4 martie, iar documentul a stat acolo până în 10 martie.

Medicii și asistentele au făcut muncă patriotică din decembrie și până acum, iar când să fie plătiți ministrul a dat senin vina pe un funcționar. Numai că funcționarul cu pricina chiar și-a făcut treaba în acest caz. Funcționarul vizat este directorul adjunct al Direcției de Asistență Medicală, Medicină de Urgență și Programe de Sănătate Publică, Amalia Șerban, care a transmis ce trebuia transmis la omul ministrului, secretarul de stat, Andreea Moldovan.

SURSA: spotmedia.ro

Iată tot circuitul și etapele de care a depins plata pentru personalul din centrele de vaccinare relatat de SpotMedia:

-Pe 15 ianuarie 2021 Guvernul emite OUG pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19.

-Pe 29 ianuarie, cu două săptămâni mai târziu, Ministerul Sănătății emite Ordinul de ministru nr 72/2021, pentru plata acestor drepturi banești.

-Pana pe 15 februarie, DSP-urile au avut termen să îndeplinească prevederile din ordin și au trimis documentele pentru plată.

-Pe 2 martie e adoptat în Parlament bugetul de stat pe 2021. Pe 8 martie e promulgat de președintele Klaus Iohannis și pe 9 martie decretul e publicat în Monitorul Oficial.

-După verificarea documentelor trimise de DSP-uri, directorul adjunct al Direcției de Asistență Medicală, Medicină de Urgență și Programe de Sănătate Publică, Amalia Șerban, a emis (așa cum se vede în poza documentului) referatul pentru aprobarea plății care poartă numarul de înregistrare 401/04.03.2021.

-Abia pe 10 martie, după 7 zile, acest document este aprobat la cabinetul ministrului, de secretarul de stat Andreea Moldovan.

De la acest moment, traseul e următorul: referatul se întoarce la Amalia Șerban, la Direcția de Asistență Medicală, Medicină de Urgență și Programe de Sănătate Publică, după care este trimisă la Direcția Economică, de unde pleacă la Ministerul de Finanțe, care aproba ca banii să plece la DSP-uri, de unde sunt virați către autoritățile locale și apoi ajung la personalul medical.

-Între 10 și 15 martie, momentul când coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă vorbește public de situație și cere urgent să fie rezolvată, traseul referatului este neclar.

Am solicitat Ministerului Sănătății în scris de joi să ne spună când a plecat hârtia de la Direcția Asistență Medicală la cea Economică și de acolo la Finanțe. Până acum nu am primit răspunsul. Am solicitat și personal secretarului de stat Andreea Moldovan să ne spună de ce a stat la cabinetul ei documentul timp de șapte zile până l-a semnat, cât și ce s-a întamplat cu acesta după semnare, dar nu a răspuns întrebărilor SpoteMedia.ro.

Am aflat în schimb de la Georgeta Bumbac, care conduce Direcția Economică, faptul că documentul a ajuns aici marți, pe 16 martie, la o zi după declanșarea scandalului public. Ea ne-a declarat că în aceeași zi l-a transmis la Finanțe și au fost virați banii.

Iată deci cum plata salariilor celor din centrele de vaccinare care trebuia să fie un lucru normal a fost transformată într-o afacere politică numai și numai din cauza faptului că președintele Klaus Iohannis a decis ca aceasta (n.r. campania de vaccinare) să fie condusă independent de minister, dar plata celor care lucrează acolo să se facă din bugetul ministerului mult mărit din cauza situației pandemice.