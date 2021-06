Dr. Dre se implică în educația copiilor din familii defavorizate. Va deschide o școală în Los Angelea

Rapperul american Dr. Dre şi omul de afaceri Jimmy Iovine, fondatorul casei de discuri Interscope Records, vor deschide împreună o şcoală gimnazială în sudul oraşului Los Angeles cu scopul de a oferi o educaţie mai bună copiilor proveniţi din familii defavorizate, relatează EFE, citat de agerpres.

"Va fi pentru copiii care vor să îşi înfiinţeze firme proprii sau să lucreze în companii precum Marvel, Apple sau alte companii de acest gen", a declarat Jimmy Iovine pentru cotidianul Los Angeles Times.

Dr. Dre, unul dintre cei mai importanţi artişti din istoria muzicii rap, doreşte ca viitoarea şcoală să fie un loc în care tinerii "să poată învăţa ceva care să îi intereseze cu adevărat" şi care să îi impulsioneze să fie inovatori, antreprenori şi să aibă o gândire critică."Vrem să oferim oportunităţi tinerilor inteligenţi şi plini de curiozitate, o poartă deschisă pentru a putea demonstra ceea ce pot face", a adăugat el.Centrul şcolar va face parte din Los Angeles Unified School District, care ocupă locul al doilea în clasamentul celor mai importante reţele şcolare publice din Statele Unite, unde 80 % dintre elevi sunt de origine latino sau afro-americani. Şcoala se va afla în sudul oraşului Los Angeles, o zonă în care trăiesc un număr mare de familii defavorizate, şi va fi inaugurată în toamna anului 2022, cu o capacitate iniţială de 124 de elevi.Dr. Dre, al cărui nume real este André Young, a suferit în ianuarie un anevrism cerebral, pentru care a fost internat la terapie intensivă.Personalitate legendară a muzicii rap de pe coasta de vest a Statelor Unite, Dr. Dre a avut succes atât cu grupul N.W.A., alături de care a lansat albume precum "Straight Outta Compton" (1988), cât şi în cariera solo, începând cu albumul lui de debut, "The Chronic" (1992). Este, de asemenea, un foarte talentat producător muzical şi a editat mai multe albume de succes, precum "Doggystyle" (1993) al rapperului Snoop Dogg şi "The Slim Shady LP" (1999) al rapperului Eminem.Ca actor, Dr. Dre s-a evidenţiat în filme precum "The Wash" şi "Training Day" (ambele din 2001), iar în calitate de producător de film s-a remarcat cu "Straight Outta Compton" (2015), un lungmetraj care prezintă cariera grupului N.W.A.El a fost totodată promotorul, alături de Jimmy Iovine, al companiei Beats Electronics, un start-up axat pe producţia de căşti audio şi echipamente de sonorizare, care a fost vândut companiei Apple în 2014 pentru suma de 3,2 miliarde de dolari.