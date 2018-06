Dragnea îi numeşte 'şobolani' pe protestatarii #rezist şi lasă să se înţeleagă că urmează dezvăluiri despre finanţarea unor lideri ai mişcării

Liviu Dragnea îi numeşte "şobolani" pe protestatarii #rezist, printre care şi fostul jurnalist Mălin Bot, şi lasă se înţeleagă că ar urma dezvăluiri despre felul în care aceştia ar fi finanţaţi.

Referindu-se la tentativa de contramanifestaţie de sâmbătă seara, Dragnea a declarat: "Ăştia s-au organizat în felul ăsta, puși de cine îi finanțează. Până la urmă va ieși adevărul la iveală, cine îi plătește, de ce îi plătește. Trebuie să mai fac o precizare: a fost un miting organizat legal. Ei de fapt acționează pentru a susține un stat polițienesc, un sistem de poliție politică. Nu mi-a fost teamă de provocări. Știam că se organizează, dar știam că sunt puțini. Toți cei care am decis și participat la organizarea mitingului am avut o responsabilitate uriașă. Sunt mândru că nu au răspuns la provocări. Aseară, am plecat de la scenă la mașină. Am stat de vorbă cu presa, și erau patru șobolani care puneau tot felul de întrebări. Cu mine mai erau vreo 30-40 de oameni participanți la miting, încărcați cu adrenalină, puteau fi nervoși."

Realizatorul TV Mihai Gâdea a afirmat că există posibilitatea să apară informaţii despre felul în care liderii #rezist sunt finanţaţi. "Aşa am auzit şi eu", a răspuns Dragnea.

