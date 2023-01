Dragoş Buhagiar, preşedintele Uniunii Teatrale din România: 'George Banu - o memorie contemporană a teatrului'

Preşedintele Uniunii Teatrale din România, scenograful Dragoş Buhagiar, îşi exprimă regretul pentru decesul teatrologului George Banu, pe care-l numeşte "Creatorul de cărţi".

"Mă gândeam deunăzi, dacă Giuseppe Arcimboldo v-ar fi întâlnit atunci sau acum, cu siguranţă i-ar fi fost dificil să se decidă dacă să-l mai picteze pe istoricul şi umanistul Wolfgang Lazius în splendidul tablou 'The Librarian' pentru că, dacă există cineva căruia i se poate spune 'Cărturarul', 'Creatorul de cărţi' sau 'Gânditorul de teatru', eu cred că Dumneavoastră sunteţi, domnule George Banu", a scris Dragoş Buhagiar pe pagina de Facebook a UNITER.

El a amintit că l-a "recunoscut" şi "văzut" pe George Banu în mai multe colţuri ale lumii, de la Sibiu la Tokyo.

"V-am recunoscut şi v-am văzut în mai multe colţuri ale lumii...V-am văzut de nenumărate ori în Sibiu, v-am întâlnit în Tokyo, v-am regăsit în Ljubljana, v-am mai văzut o dată în Budapesta, eraţi la un moment dat în Piatra Neamţ...aaa, ştiu, v-am văzut şi într-un magazin cu icoane şi obiecte vechi în Bucureşti. Nu ştiu dacă am avut vedenii sau nu, dar întotdeauna am avut impresia că din dumneavoastră se desprind foi de hârtie ca dintr-un caiet notes care are un cotor cu arc. Filele de hârtie ieşeau ca nişte prelungiri ale gândurilor şi se confundau uneori cu firele de păr de pe cap sau din barbă, ba chiar, uneori, erau cărţi care cădeau din umeri şi se roteau în aer ca nişte evantaie. Unele erau greu de prins pentru că eu nu reuşisem să citesc altele înaintea lor... Erau cărţi cu gânduri, cu păreri, altele cu definiţii despre arta noastră şi a artiştilor 'descoperitori' în jurul nostru. Ele pluteau în aer şi erau legate nevăzut în jurul dumneavoastră, erau ca nişte prieteni care vă însoţeau. Sau poate m-am înşelat, era de fapt o cortină-mantie", mai scrie preşedintele UNITER.

Buhagiar precizează că George Banu a fost şi va rămâne "o memorie contemporană a teatrului".

"Şi mai frumoase sunt gândurile şi poveştile nescrise încă, despre spectacole şi creatorii lor anume, poveştile mărturisite. Alături de dumneavoastră, 'am văzut' spectacole pe care 'nu le-am văzut' şi acest lucru mă face să mă gândesc la importanţa memoriei obiective, fie şi subiectivă, dar, mai ales, cea afectivă, adică cea legată de întâlnirile cu marii 'Creatori de Teatru'. Îmi este greu să cred că Teatrul poate să continue fără maeştri şi, implicit, fără memorie. Dumneavoastră, domnule George Banu, aţi fost şi veţi rămâne 'O Memorie Contemporană a Teatrului'", mai scrie Dragoş Buhagiar.

George Banu a decedat sâmbătă, la vârsta de 79 de ani.