Dramă mare la Sibiu. Imaginile tragediei - Cine erau decedații din cumplitul accident din zona Dedeman: un fiu de politician și o fiică de preot (Video)

O fată și un băiat au murit, luni noaptea, într-un accident produs în Sibiu în zona Dedeman. Alte două victime au ajuns la spital. Unul a murit pe loc, iar celălalt la scurt timp.

Tinerii ieșiseră la o plimbare în oraș. la un moment dat, șoferul autoturismului a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un TIR care era parcat pe marginea drumului.

Andrei Preda Pandele, tânărul de 19 ani, mort pe loc, era fiul unui politician din Brașov, Emanuel Preda. El se afla la momentul tragediei pe scaunul din dreapta, relatează adevarul.

La scurt timp a murit și Sonja Maria Untch, de 20 de ani, care se afla pe bancheta din spate a mașinii. Tânăra era fiica lui Untch Klaus, preot evanghelic și a unui cadru didactic. Ea absolvise Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” din Sibiu și se înscrisese la o facultate în Viena, Austria. De curând, se hotărâse să studieze în România.

Alți doi tineri au fost răniți și duși la spital. Este vorba de Cosmin Mihai Spatariu, Brașov, pasager stânga spate, 20 de ani și Fabian Vlad Păvălașcu, 20 de ani, Brașov, spitalizat.

Mesaje de condoleanțe

Părinții lui Andrei, devastați de durere, au anunțat drama pe Facebook. „Drum lin printre stele, Andrei! Mama, tati și Matei te vom iubi mereu. Dumnezeu să te aibă în pază și să asculte rugăciunile noastre pentru tine!”, este mesajul lui Emanuel Preda, om de afaceri și membru PSD Brașov.

Slujba de priveghi a lui Andrei va avea loc miercuri, 21 decembrie, de la ora 19.30, la Biserica Adormirea maicii Domnului de pe strada Bisericii Române din Brașov. Înmormântarea va fi joi, la ora 14.00, la aceeași biserică, în al cărui cimitir Andrei își va găsi somnul de veci, a anunțat tatăl lui Andrei.

Mesajele de condoleanțe curg: „Nimic din ceea ce as spune nu ar putea alina suferinta familiei….. Totul este de necrezut si de neacceptat….. Multa putere va doresc, pentru a depasi acest moment! Dumnezeu sa te odihneasca in pace, Andrei!“: „Sincere Condoleanțe! Dumnezeu să îl odihnească în pace! Domnul să vă dea putere și să vă mângâie în aceste momente dureroase!“

Și pe pagina preotului evanghelic din Sibiu curg mesajele de adio: „Sincere condoleante! Îngrozitor ce s-a întâmplat!Nu exista cuvinte pentru exprima durerea !Drum lin spre stele suflet tanar! Dumnezeu sa o odihnească in pace si sa va intareasca !“, „Condoleanțele noastre. Dumnezeu să-i primească sufletul în împărăția sa”, „Mi-a înghețat inima! Nu am cuvinte. Nici nu cred că există! Multa putere!”, „Cât de dureros trebuie să fie să-ți pierzi propriul copil. Sincere condoleanțe, multă putere și încredere”, „Îngrozitor ce s-a întâmplat! Nu există cuvinte pentru a exprima durerea. D-zeu să o odihnească în pace și să vă întărească.; „Dumnezeu să vă dea putere să puteți duce acest chin!”, „Condoleanțele mele sincere! Odihnă veșnică! Multă, multă putere să aveți”, „Doamne! Nu pot să cred! Dumnezeu să o odihnească în pace, iar vouă să vă dea putere! Suntem alături de voi!”, „Doamne! E cumplit! Suntem în stare de șoc!”, „Nu am cuvinte... Dumnezeu să o aibă în grijă! Sonja va avea mereu locul ei în sufletul meu”, „Suntem șocați și nu putem înțelege ce s-a întâmplat... Gândurile noastre sunt cu tine... Plângem cu tine... E atât de greu să găsești cuvinte care să mângâie cu adevărat..“