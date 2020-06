Dreapta NU va avea candidați unici în Capitală: 'Nu mai ține cu chemările la oaste împotriva PSD'

Copreședinții USR-PLUS din Capitală, Claudiu Năsui și Vlad Voiculescu, au respins ideea unor candidaturi comune cu PNL sau PMP la alegerile locale. „Nu mai ține cu chemările la oaste împotriva PSD, când voi recrutați primari de la ei”, se arată într-o declarație a celor doi lideri. Năsui și Voiculescu spun că Bucureștiul nu trebuie eliberat de PSD, trebuie eliberat de hoție indiferent de unde vine și că trebuie să dispară și „pedelismul, uselismul și ciocoismul” din București, cu referire și la liberali.

„Nu se pune problema să negociem nimic pe colțul mesei, iar de liste comune nici nu poate fi vorba. USR-PLUS s-a lansat cu mesajul și rezultatul a fost ca USR-PLUS a luat în București peste și la un loc. Asta este singura unitate de care puteți fi siguri. Am spus acum un an că fără hoție ajungem departe. Nu fără PSD, ci fără hoție! Nu contează dacă ea vine din dreapta sau din stânga, ca să putem construi ceva serios, trebuie să eliminăm hoția sub toate formele ei”, se arată într-o declarație comună a celor doi co-președinți USR-PLUS București, Vlad Voiculescu si Claudiu Nasui.

Ei acuză că, în ultimele zile, au apărut câteva zeci de articole despre cum Bucureștiul a fost împărțit.

„Vedem astăzi declarațiile unui lider liberal care vorbește despre împărțirea listelor între USR PLUS, PNL și PMP. Totul sub aceeași placă repetată de 30 de ani: . Este o placă obosită. Și e prea puțin. Am investit prea mult în anii ăștia ca să scăpăm doar de PSD. Asta e valabil pentru toți cei care au ieșit să protesteze în toată țara și pentru toți cei care au pătimit cu adevărat de pe urma nemerniciei PSD. Știm că și în PNL sunt câțiva care gândesc la fel, nu lor ne adresăm aici, ci tuturor celorlalți: Nu mai ține cu chemările la oaste împotriva PSD, când voi recrutați primari de la ei. Schimbatul de tricouri, geci și între partidele voastre și PSD e un sport prea vechi”, arată Voiculescu și Năsui.

Liderii USR PLUS București amintesc de intrarea primarului municipiului Iași, Mihai Chirica, în PNL, de Dan Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2, care încă nu știe dacă e la „dreapta” sau la „stânga”sau de Hubert Thuma de la Ilfov, „vechi USL-ist și condamnat penal”

„Ce faceți voi de 30 de ani e mai aproape de feudalism decât de democrație. Pentru voi, și sunt doar două mâini care au acces, pe rând, la banul public. În funcție de care are dexteritate mai mare la furat, jonglați de la o mână la alta. Schimbați echipa în funcție de cine oferă mai mult: azi e , mâine e . Nu mai ține. Noi, USR PLUS reprezentăm acea parte a societății care nu mai vrea unirea unora cu alții pentru ciolan. În București, funcțiile au fost negociate de-a lungul timpului pe colțul mesei și chiar pe sub masă. Cei care trăgeau sforile în PNL și-au negociat posturi în administrațiile din București, în direcțiile din primării, în adunările generale și consiliile de administrație ale companiilor municipale marca Firea-PSD. Dacă vreți cu adevărat ca lucrurile să se schimbe, arătați-ne că ați început curățenia. Începeți cu propria curte. Aveți și oameni cinstiți în partid, cu care puteți construi pe curat - încetați să îi umiliți și pe ei prin metehne vechi USL-iste. Rupeți orice legătură cu primăriile controlate de PSD, retrăgeți-vă băieții de la partid din consilii de administrație și numiți profesioniști și apoi haideți într-adevăr să discutăm cum scoatem nu doar pesedeul din administrația Bucureștiului, ci și pesedismul, pedelismul, uselismul și ciocoismul. Că doar asta vrem cu toții, nu?”, mai arată Năsui și Voiculescu.

În ultimele zile au apărut informații în presă potrivit cărora USR-PLUS, PNL și PMP vor susține candidați comuni la primăriile din Capitală.