Dumitru Buzatu aruncă BOMBA: negocierile Dăncilă - Ponta - Tăriceanu pentru prezidențiale, ideea lui Dragnea

Președintele PSD și premierul României, Viorica Dăncilă, negociază, astăzi, cu liderul PRO România, Victor Ponta, și liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, susținerea unui candidat comun la alegerile prezidențiale. Ideea însă este una mai veche și îi aparține lui Liviu Dragnea, a dezvăluit Liderul PSD Vaslui Dumitru Buzatu.

"Cel care va fi candidat trebuie să fie un om al echilibrului, contrar a ceea ce este Iohannis. Dacă vor accepta varianta dialogului, nu a liniștii, PSD va putea găsi un candidat printre cei care s-au înscris.

Eu sunt în expectativă, vreau să văd cum se vor prezenta, urmăresc intervențiile mediatice ale celor care sunt candidați. Credeți că doamna Firea nu poate fi calmă? Eu vreau să mă gândesc puțin, uneori e util să iei decizii cu propriul tău cap.

Am înțeles foarte bine, există o discuție care a demarat acum un an și ceva, am discutat-o și cu Liviu Dragnea când era în funcție a desemnării unei candidaturi PSD – ALDE, la care să se alături și partide mai mici. Dar Victor Ponta nu vrea asta. El are planurile lui.

Eu cred că el trebuie devoalat până la capăt. PRO România putea fi la guvernare dacă stătea în PSD. Acuma ieșim afară toți și mai facem un partid", a declarat Dumitru Buzatu la Antena 3.