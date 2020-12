Dunca (PSD Braşov): Este cel mai important vot pe care îl dau de când am acest drept

Este cel mai important vot din ultimii 30 de ani, dată fiind şi situaţia ''mai aparte'' în care se află azi, România, au declarat, după ieşirea de la urne, candidaţii PSD Braşov la Senat - Marius Dunca, şi la Camera Deputaţilor - Ana Predescu şi Lucian Pătraşcu, care au votat, duminică dimineaţa, la Colegiul Naţional "Unirea", potrivit Agerpres.

"Este cel mai important vot de când am acest drept şi am votat pentru români şi pentru România. Sper ca, în această zi sfântă, românii să fie uniţi şi să dea un vot de încredere pentru cei care s-au luptat pentru acest popor, (...) şi un vot împotriva celor care, în ultimul an, şi-au bătut joc de tot ce înseamnă istorie şi economie românească. (...) Fac un îndemn către toţi cetăţenii Braşovului să iasă la vot şi, în urma analizei pe care o fac, să voteze înţelept, pentru România noastră, a tuturor", a declarat liderul PSD Braşov, Marius Dunca, candidat aflat pe primul loc pe lista pentru Senat.

"Astăzi sunt cele mai importante alegeri din ultimii 30 de ani având în vedere şi situaţia mai aparte a ţării noastre. Astăzi am votat pentru a ne lua ţara înapoi din mâna unui singur om şi a o reda românilor, pentru a reda demnitatea părinţilor şi copiilor noştri, pentru ca familiile noastre să aibă siguranţa unui trai mai bun, (...) pentru ca în parlament să ajungă oameni cu putere de muncă, tineri, care cred în ţară şi cu credinţă în Dumnezeu", a spus candidatul la Camera Deputaţilor, Ana Predescu.

"Îmi doresc ca, astăzi, toţi braşovenii să iasă la vot, în primul rând pentru viitorul educaţiei copiilor noştri şi salvarea locurilor de muncă şi siguranţa veniturilor tuturor românilor, îmi doresc ca toţi românii să aleagă unitatea şi nu dezbinarea, cinstea şi nu minciuna", a afirmat, la rândul său, Lucian Pătraşcu.



Marian Rasaliu, candidat aflat pe primul loc pe lista PSD Braşov la Camera Deputaţilor, care a votat la Colegiul Economic "Andrei Bârseanu", a punctat, la rândul său, că are certitutinea că lumea va ieşi la vot şi, începând de luni, ţara "va intra într-o normalitate, pe care o aşteptăm cu toţii, mai ales în aceste momente de pandemie".



"Am votat pentru siguranţa unui trai mai, bun am votat pentru realizarea celor mai importante proiecte, pentru un nou spital regional la Braşov, am votat cu gândul la o schimbare în bine", a declarat Marian Rasaliu, fost prefect al Braşovului.