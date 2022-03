După ce a devenit cel mai bun marcator all-time din fotbalul mondial, Cristiano Ronaldo a sărbătorit cumpărându-şi un bolid în valoare de 240.000 de euro

Starul portughez al echipei Manchester United, Cristiano Ronaldo, a sărbătorit faptul că a devenit săptămâna trecută cel mai bun marcator all-time din fotbalul mondial cumpărându-şi un bolid în valoare de aproape un sfert de milion de euro, conform news.ro.

Ronaldo a venit la începutul săptămâni la baza de pregătire a echipei engleze la volanul unui Aston Martin DBS Superleggera, care valorează 240.000 de euro.

Ronaldo a devenit săptămâna trecută cel mai bun marcator all-time din fotbalul mondial, el înscriind toate cele trei goluri ale Manchester United în meciul cu Tottenham, scor 3-2, din Premier League. Portughezul a ajuns la un total de 807 goluri înscrise în întreaga carieră.

Cristiano Ronaldo turns up to training in brand new Aston Martin after first hat-trick since Man Utd return https://t.co/NcHclAlJGW