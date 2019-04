După ce a făcut turul spitalelor, Sorina Pintea anunță investiții de AMPLOARE: avem un buget istoric

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat joi că în acest an vor fi făcute investiţii masive în unităţile sanitare, astfel încât să fie create condiţiile necesare pentru ca medicii să poată oferi pacienţilor "un act medical de calitate", investiţiile constând în lucrări de construcţie, extindere şi reamenajare, echipamente şi aparatură de înaltă performanţă. În ultimele săptămâni, ministrul Sănătății a făcut vizite nocturne în mai multe spitale și în unele dintre ele a găsit condiții precare.

"Anul acesta, bugetul pentru investiţii, pentru dotare al Ministerului Sănătăţii este unul istoric. În 2017 a fost 170 de milioane de lei, în 2018 - 193 de milioane de lei, în 2019 - 1,1 miliarde lei. Anul acesta vom investi masiv în unităţile sanitare, astfel încât să creăm condiţiile necesare pentru ca medicii să poată oferi pacienţilor un act medical de calitate. Investiţiile vor fi făcute în lucrări de construcţie, extindere şi reamenajare necesare în unele spitale, precum şi în echipamente şi aparatură de înaltă performanţă în spitalele din ţară - atât în cele din subordinea MS, cât şi în cele din subordinea autorităţilor locale. Asta înseamnă că investiţiile se vor face în spitalele clinice de urgenţă, dar şi în spitalele mici, municipale, orăşeneşti, care trebuie să asigure suportul necesar spitalelor mari şi să rezolve cazurile care ţin de competenţa lor", a arătat Pintea într-o conferinţă de presă, informează Agerpres.



Potrivit ei, solicitările primite la Ministerul Sănătăţii pentru finanţarea investiţiilor sunt analizate de o comisie constituită în acest scop, iar criteriile prin care se repartizează aceste fonduri sunt aprobate prin ordin de ministru.



"În afara acestor bani pe care bugetul de stat i-a alocat anul acesta pentru investiţii... Guvernul României a semnat un acord cu Banca Mondială iar din aceşti bani, în perioada 2015-2018, România a beneficiat de fonduri totale în valoare 79 de milioane de euro, din care 47 de milioane de euro în 2018. Anul acesta sunt deja angajate investiţii în valoare totală de 63 de milioane de euro. Fondurile vor fi utilizate pentru continuarea investiţiilor pentru construcţie şi dotări cu echipamente unităţilor sanitare din ţară", a explicat ministrul.



Sorina Pintea a susţinut că în acest an vor fi construite două unităţi de primiri urgenţe: la Oradea - în valoare de 2,8 milioane euro şi la Braşov - în valoare de 2,2 milioane euro.



Totodată, tot în acest an va fi finalizat buncărul pentru radioterapie al Institutului Oncologic Cluj, în valoare de 1,1 milioane euro, iar în parteneriat cu autorităţile locale vor fi finanţate proiecte tehnice, lucrări de construcţii pentru dezvoltarea în continuare a reţelei de radioterapie în Târgu Mureş, Timişoara, Iaşi, Institutul Oncologic Bucureşti, în valoare de 8 milioane de euro.



"O atenţie deosebită o acordăm investiţiilor necesare pentru dezvoltarea reţelei publice de servicii necesare pacienţilor oncologici. Tot în cadrul proiectului cu Banca Mondială, vor continua achiziţiile de echipamente medicale pentru dotarea spitalelor judeţene, dar şi a spitalelor de suport. Vor fi achiziţionate echipamente de radioterapie în valoare de 20 de milioane de euro. Institutul Oncologic Bucureşti, Baia Mare şi Galaţi vor fi dotate cu încă un accelerator liniar, după ce anul trecut s-au livrat şi instalat primele acceleratoare. La Baia Mare a fost deja dat în folosinţă primul accelerator, iar celelalte unităţi sanitare din Bucureşti şi Galaţi sunt în procedură de autorizare", a adăugat Sorina Pintea.



De asemenea, ministrul a anunţat că vor fi achiziţionate echipamente "complete" de radioterapie pentru spitalele din Târgu Mureş, Timişoara, Institutul Oncologic Regional Iaşi şi Institutul Oncologic Cluj-Napoca.



"Apoi vor mai fi achiziţionate aparate de rezonanţă magnetică nucleară (RMN) pentru dotarea a încă zece spitale judeţene, în valoare de 6,7 milioane de euro, echipamente pentru dotarea centrelor de mari arşi - 11,7 milioane euro. Aş vrea să anunţ că procedura de achiziţie pentru aceste echipamente este deja finalizată. Aceste echipamente vor ajunge la Iaşi şi Timişoara, dar şi la "Bagdasar Arseni" şi "Grigore Alexandrescu". Vor fi achiziţionate, sunt deja în procedură de licitaţie, echipamente pentru dotarea blocurilor operatorii în spitalele judeţene, în valoare de 8 milioane de euro, şi vor fi completate echipamente pentru screeningul de cancer de col uterin, în valoare de 8 milioane de euro. De asemenea, vor fi achiziţionate echipamente pentru dotarea unităţilor de supraveghere şi tratament al pacienţilor cu afecţiuni cardiace cronice - 6 milioane de euro", a mai arătat Pintea.



Ministrul a menţionat că pentru Spitalul Universitar, anul acesta, se va asigura finanţarea pentru dotarea blocului operator central, care are 11 săli de operaţie, a cărui renovare şi consolidare s-a încheiat în 2015 iar Institutului Oncologic din Cluj i-au fost alocaţi 7 milioane de lei pentru construcţia unei noi clădiri pentru secţia de Hematologie.