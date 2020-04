După jaful din păduri, Costel Alexe anunță DECIZIA: Joi va fi votată interzicerea exportului de buştean

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anunţat într-un comunicat că a intensificat controalele din pădure, de pe drumurile forestiere sau din şantierele de exploatare, iar joi va fi votată în Parlament o proounere legislativă privind interzicerea exportului de buştean, anunță news.ro.

Ministrul Costel Alexe a susţinut miercuri o videoconferinţă cu comisarul european pentru mediu, oceane şi pescuit, Virginijus Sinkevičius. În cadrul întrevederii bilaterale, cei doi oficiali au discutat despre fişa de parcurs a autorităţilor române pentru închiderea procedurii de infringement declanşată de Comisia Europeană pentru tăierile ilegale de lemn. În plus, comisarul europenan Sinkevičius a dorit să afle dacă există întârzieri în adoptarea măsurilor asumate prin scrisoarea de răspuns a României, în contextul epidemiei de Covid-19.

”Sunt optimist că vom reuşi să respectăm toate termenele. Înregistrăm progrese importante faţă de ultima întâlnire pe care am avut-o la jumătatea lunii februarie, la Bruxelles. Chiar mâine, în Parlamentul României, va fi votată o propunere legislativă privind interzicerea exportului de buştean, iar Ministerul Mediului susţine această iniţiativă şi eu, în calitate de parlamentar, o voi vota. Totodată, am reuşit să avansăm foarte mult cu dezvoltarea sistemului informatic de urmărire a trasabilităţii lemnului - SUMAL, cu toate funcţiile noi pe care le-am mai discutat: monitorizare prin GPS în timp real, imagini satelitare, Săptămâna trecută am reuşit să deblocăm o parte dintre funcţiile portalului web Inspectorul Pădurii, care fuseseră blocate, în mod inexplicabil, de fosta guvernare. Chiar dacă lucrăm la noua versiune, cu mult mai multe funcţii - monitorizare prin satelit, coordonate GPS în timp real, încărcarea de fotografii cu transportul la momentul emiterii avizului şi multe altele - am considerat că, până la sfârşitul lunii iunie, când vom implementa noul portal, cel vechi trebuie să funcţioneze la capacitate maximă. încărcarea de fotografii la momentul emiterii avizului de transport şi multe altele", a declarat ministrul român al Mediului.

El afirmă că recent a depus, în Parlament, o propunere de modificare a Codului Silvic, în sensul înăspririi sancţiunilor pentru furturile din pădure şi a promovat un ordin de ministru prin care firmele care participă în vreun fel la exploatări ilegale rămân, automat, fără certificat de exploatare.

Comisarul european a vorbit de reacţia promptă a autorităţilor din România.

”Mă bucur să aflu că, de la sfârşitul acestei luni, veţi începe testele pentru noua versiune a SUMAL şi vă doresc mult succes în îndeplinirea obiectivului asumat, acela de operaţionalizare până la sfârşitul lunii iunie. SUMAL este un instrument esenţial în lupta împotriva tăierilor ilegale”, a precizat Virginius Sinkevičius.

În ceea ce priveşte situaţia exercitării controlului silvic în perioada pandemiei de Coronavirus, oficialul european a fost informat despre măsurile adoptate de Guvernul României în acest sens.

”Gărzile Forestiere se află în prima linie de apărare, alături de Poliţie şi Armată. Imediat după instaurarea stării de urgenţă, am introdus, prin Ordonanţă Militară, o prevedere care permite inspectorilor forestieri să participe la filtrele de verificare pe drumurile publice, alături de poliţişti şi soldaţi. Astfel, transporturile de lemn pe drumurile publice sunt verificate şi ne asigurăm că nu se transportă lemn exploatat ilegal. Am intensificat şi controalele din pădure, de pe drumurile forestiere sau din şantierele de exploatare”, a spus ministrul Costel Alexe.