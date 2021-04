După un nou atac asupra Capitoliului în SUA, dezbatere privind securitatea acestuia

Mai mulţi responsabili americani au îndemnat duminică la găsirea unui echilibru între măsurile de securitate şi necesitatea de a păstra Capitoliul SUA accesibil publicului, după ce a fost ţinta unui nou atac vineri, notează AFP, citată de Agerpres.

Un membru al poliţiei Capitoliului a fost ucis şi altul rănit vineri, când un individ i-a lovit intenţionat cu maşina după care s-a izbit de un gard de securitate. Şoferul a ieşit apoi din autovehicul cu un cuţit în mână, înainte de a fi împuşcat.

Atacul a avut loc la trei luni după asaltul violent asupra sediului Congresului din Washington, comis la 6 ianuarie de partizani pro-Trump, printre care s-au aflat militanţi de extremă-dreaptă.

Dezbaterea cu privire la protecţia acestor locuri a fost astfel relansată, în special asupra barierei ridicate după asaltul de la 6 ianuarie în jurul clădirilor care formează complexul. O parte a fost îndepărtată recent, iar perimetrul de securitate restrâns în jurul clădirii principale.



Senatorul republican de Missouri Roy Blunt a avertizat împotriva ideii de baricadare a locurilor.



"Cred că ar fi o greşeală ca barierele să fie instalate permanent în jurul Capitoliului", a declarat el pentru canalul ABC, menţionând că erau "chiar acolo când maşina" agresorului i-a atacat vineri pe poliţişti.



Generalul-locotenent în retragere Russel Honore, care a efectuat un audit al sistemului de securitate după asaltul de la 6 ianuarie, a afirmat că parlamentari din ambele partide au menţionat securitatea ca prioritate, dorind în acelaşi timp un acces "100%" în clădire.



"Este ceva scos în evidenţă de toţi membrii Congresului cu care am vorbit în cele şase săptămâni în care am fost acolo: vor acces pentru public", a spus el la postul ABC.



Un astfel de echilibru ar putea fi realizat cu mai multe "resurse pentru poliţia Capitolului, îmbunătăţiri ale camerelor video şi senzorilor, precum şi bariere", a estimat el. Russel Honore a sugerat, de asemenea, ca 200 de soldaţi ai Gărzii Naţionale să fie desfăşuraţi permanent la faţa locului, pentru o perioadă de doi ani, aşa cum a fost cazul după 11 septembrie.



Au fost făcute recomandări, a adăugat el. "Le-am oferit un plan. Am muncit mult la el. Acum depinde de Congres să lucreze la asta", a conchis generalul în retragere.