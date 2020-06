Dusan Uhrin jr. va sta pe banca echipei Gaz Metan Mediaş la meciul cu Astra Giurgiu,

Antrenorul ceh Dusan Uhrin jr. a sosit, luni, în România, şi va sta pe banca echipei Gaz Metan Mediaş la meciul din deplasare, cu Astra Giurgiu, din aceeaşi zi, a declarat preşedintele clubului ardelean, Ioan Mărginean, potrivit news.ro.

"Antrenorul a fost propus administratorului judiciar, administratorul judiciar a avizat contractul, rămâne să-l înregistrăm la ligă. Domnul Dusan Uhrin trebuie să aibă trei teste în 14 zile, pe care le face în Cehia, apoi poate să vină şi să intre în anturajul echipei. În momentul acesta nu putea să intre pentru că avem un protocol şi jucătorii, inclusiv eu, am făcut testele ca să putem să-l respectăm. Pe legea română, în data de 15 (n.r. - iunie), la ora 14.30, aterizează la Bucureşti, cu toate testele făcute şi poate să ia contact cu echipa şi să stea pe bancă la Astra Giurgiu. Dânsul va conduce şi va da indicaţii şi are o bază reală a situaţiei de la echipă, atât fizică, dar şi tehnico-tactică, pentru că şi meciul-şcoală pe care l-am jucat între noi şi ce am jucat la CFR Cluj au fost filmate şi dânsul face o analiză, împreună cu staff-ul lui. Tot staff-ul dânsului este băgat în carantină. O singură persoană care a venit din Anglia este băgată la Bucureşti şi o să iasă în data de 14. După ce avem toate contractele semnate, avizate şi cele ale staff-ului, o să prezentăm tot staff-ul", a declarat Mărginean, marţi, potrivit gazişti.ro.

Tehnicianul ceh Dusan Uhrin va antrena echipa Gaz Metan Medişa, în locul lui Edward Iordănescu, a anunţat, luni, preşedintele clubului, Ioan Mărginean.

Ultima oară, Uhrin a antrenat formaţia Dinamo, din luna august a anului trecut până la 9 martie.

Dusan Uhrin jr. a mai pregătit în România echipele Poli Timişoara, în două rânduri (2007-2008, 2010-2011), şi CFR Cluj (2009).

Noul tehnician al medieşenilor şi-a început cariera de antrenor principal în campionatul Cehiei la Bohemians Praga şi a mai antrenat echipele Mlada Boleslav (trei mandate), AEL Limassol, Dinamo Tbilisi, Viktoria Plzen, Dinamo Minsk şi Slavia Praga.

Meciul Astra Giurgiu - Gaz Metan Mediaş va avea loc, luni, în etapa a III-a a play-off-ului Ligii I, prima după întreruperea cauzată de pandemia de coronavirus.