E o gândire diabolică la Craiova, acuză Gigi Becali

Gigi Becali (60 de ani) i-a atacat dur pe cei de la Craiova, care au sesizat FRF în legătură cu meciul Astra - FCSB, după ce s-a aflat că formaţia roş-albastră i-a împrumutat pe giurgiuveni cu 300.000 de euro, iar datoria nu a fost stinsă până la meciul direct potrivit mediafax.

FCSB a câştigat cu 2-0 pe "Marin Anastasovici", iar corectitudinea partidei a fost pusă sub semnul întrebării. Becali le-a adus aminte oltenilor de episodul când au jucat un meci cu Viitorul, din play-off, cu juniorii şi a spus că acţiunile clubului din Bănie n-au făcut decât să-i înrăiască pe fotbaliştii vicecampioanei.

"Gândire bolnavă, diabolică", aşa a caracterizat Becali acţiunile celor de la Craiova, care au trimis o scrisoare la FRF, iar forul s-a sesizat. Latifundiarul din Pipera a vorbit şi despre patronul oltenilor, Mihai Rotaru, şi a spus că fotbaliştii săi vor fi şi mai motivaţi acum pentru meciul direct.

"Au o gândire bolnavă. Probabil să fie o răzbunare a lor pentru că atunci când au băgat copiii cu Viitorul am vrut să fac reclamaţie, dar nu mai ştiu dacă am făcut. E o gândire diabolică la Craiova. Eu nu mă mai supăr. Am rămas uimit, că am zis de Rotaru că e băiat deştept, dar cum să faci asemenea tâmpenii? Eşti tânăr, faci bani, de ce să faci mizeriile astea? Reacţia Craiovei i-a înrăit pe jucătorii mei mai mult. Eu nu mai vorbesc cu jucătorii, dar ştiu că sunt mai ambiţionaţi ca niciodată”, a declarat Gigi Becali, conform gsp.ro.

FCSB - U Craiova se joacă duminică, 31 martie, în etapa a 3-a din play-off-ul Ligii 1 Betano, de la ora 20:30, pe Arena Naţională.