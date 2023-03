Echipa lui Trump 'a luat foc' după decizia inculpării acestuia: acuză utilizarea instituțiilor în lupta politică și contestă decizia

Avocaţii fostului preşedinte american Donald Trump şi echipa de campanie a acestuia au respins vehement decizia de inculpare, condamnând ceea ce consideră a fi utilizarea instituţiilor în disputele politice. "Preşedintele a fost inculpat. Nu a comis niciun delict. Vom contesta puternic în instanţă această inculpare cu caracter politic", au declarat Susan Necheles şi Joseph Tacopina, avocaţii lui Donald Trump, informează Mediafax.

"Aceasta nu este o inculpare pentru o infracţiune. Nu există nicio infracţiune. În schimb, această veste reprezintă inculparea unei naţiuni eşuate. Preşedintele Trump promite încheierea paşnică a războiului din Ucraina, destructurarea statului paralel şi plasarea Americii pe primul loc. Elitele politice şi cercurile de putere au transformat în armă sfera structurilor guvernamentale pentru a încerca să îl oprească. Vor eşua", a reacţionat echipa de campanie electorală a lui Trump, conform postului NBC News.

Context

Fostul preşedinte american Donald Trump, care şi-a anunţat candidatura în scrutinul prezidenţial din 2024, a fost pus sub acuzare de o instanţă judiciară din oraşul New York într-un caz privind plăţi ilegale făcute în campania electorală din 2016. Unul dintre avocaţii lui Donald Trump a anunţat că a fost înştiinţat despre decizia de inculpare luată de juriul unei instanţe judiciare din Manhattan. Fostul preşedinte este acuzat de presupusa furnizare de informaţii false despre plăţi ilegale efectuate în campania electorală din 2016 către o femeie care pretindea că a avut o relaţie cu el, informează agenţia The Associated Press.