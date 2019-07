Ed Sheeran ocupă primul loc în Billboard 200, cu „No. 6 Collaborations Project”, care a înregistrat cea mai bună săptămână a unui album pop semnat de un interpret în ultimul an, scrie news.ro.

Acesta este al treilea album al britanicului care ajunge în fruntea topului american. Discul, care cuprinde o serie de colaborări cu unii ca Justin Bieber, Camila Cabello, Bruno Mars, Travis Scott şi Chris Stapleton, a fost lansat pe 12 iulie şi, în prima săptămână, a fost vândut în 173.000 de unităţi, potrivit datelor Nielsen Music.

Sheeran a mai ocupat primul loc în clasament cu „÷ (Divide)”, în 2017, şi cu „x (Multiply)”, în 2014.

„No. 6” a înregistrat cea mai bună săptămână de vânzări a unui album semnat de un artist, de la discul omonim al lui Shawn Mendes, lansat în iunie 2018 (vândut în prima săptămână în 182.000 de unităţi).

Per ansamblu, în 2019, „No. 6” este al şaptelea cel mai bine vândut album într-o săptămână, după „Happiness Begins” al Jonas Brothers (414.000 de unităţi), „Thank U, Next” al Arianei Grande (360.000), „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” al lui Billie Eilish (313.000), „DNA” al grupului Backstreet Boys (234.000), „Map of the Soul: Persona” al grupului BTS (230,000) şi „Free Spirit” al lui Khalid (202.000).

Pe locul al doilea în clasamentul actual Billboard 200 s-a menţinut „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” al cântăreţei electro-pop Billie Eilish. În a 16-a săptămână de la debut, albumul a fost vândut în 60.000 de unităţi.

Proiectul hip-hop „Revenge of the Dreamers III”, care cuprinde piese cântate de J. Cole şi artişti ai casei lui de discuri, Dreamville, a coborât două locuri, clasându-se pe trei, după ce, în a doua săptămână de la lansare, a fost vândut în 55.000 de unităţi.

Citește și: Decizie de ultim moment în cazul Corneliei Catanga. Ce au hotărât medicii

Rapperul Lil Nas X, desemnat recent vedeta cu cea mai mare influenţă online, s-a menţinut pe locul al patrulea, cu „7”, vândut în 50.000 de unităţi în a patra săptămână de la lansare.

„Indigo” al lui Chris Brown a coborât două locuri în top, până pe cinci, cu 42.000 de unităţi vândute în a treia săptămână de la debut, iar Lizzo şi „Cuz I Love You” s-au menţinut pe locul al şaselea, cu 33.000 de unităţi vândute în a 13-a săptămână.

Albumele „Free Spirit” (Khalid), vândut în 31.000 de unităţi în a 15-a săptămână, „beerbongs & bentleys” (Post Malone), vândut în 25.000 de unităţi în a 64-a săptămână de la debut, şi „Happiness Begins” (Jonas Brothers), vândut în 23.000 de unităţi în a şasea săptămână, ocupă locurile şapte, opt, respectiv nouă în clasament.

„Baby On Baby” al rapperului DaBaby a urcat patru locuri, până pe zece, cu 23.000 de unităţi vândute în a 20-a săptămână de la debut.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album).