Ed Sheeran și soția sa joacă împreună în videoclipul 'Putt It All on Me'

Cântărețul pop britanic Ed Sheeran și soția sa, Cherry Seaborn, joacă împreună în videoclipul "Put It All on Me", o colaborare a artistului cu Ella Mai, informează Entertainment Tonight, potrivit Mediafax.

Perechea apare în noul videoclip muzical al piesei "Put It All on Me", o colaborare cu artista britanică Ella Mai. Videoclipul include imagini ale mai multor cupluri care dansează în întreaga lume, printre ele aflându-se și Sheeran și Seaborn. Cu această ocazie, cei doi au făcut ca relația lor privată să devină una publică, după ce, până de curând, au fost extrem de rezervați în privința presei și a aparițiilor la evenimente.

Sheeran și Seaborn s-au întâlnit pentru prima dată la școală, pe când aveau 11 ani, dar au început o relație romantică abia în 2015, când s-au reîntâlnit la o petrecere a starului pop american Taylor Swift.

Sheeran a dezvăluit în ianuarie 2018 că a cerut-o în căsătorie pe Seaborn - care i-a inspirat cântecul de dragoste "Perfect" - chiar înainte de noul an.

Ed Sheeran, care și-a lansat anul acesta un nou album, "No.6 Collaborations Project", deține patru premii Grammy. El este considerat un fenomen al genului folk-pop și a fost cel mai bine vândut artist al anului 2017, potrivit International Federation of the Phonographic Industry, organizația care reprezintă interesele industriei de înregistrări muzicale la nivel global. Albumul lui Sheeran "Divide", al treilea din cariera sa, a fost cel mai bine vândut material discografic în 2017, iar "Shape of You" a fost single-ul care a înregistrat cele mai mari vânzări, potrivit organizaţiei.