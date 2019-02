Ședință de taină a coaliției. Tăriceanu forțează mâna PSD pe OUG 114

Liderii PSD și ALDE s-au reunit, miercuri după-amiază, departe de ochii presei, într-o ședință de coaliție pe fondul discuțiilor privind modificarea OUG 114, un subiect care a provocat replici între partenerii de guvernare.

„Ne-am intalnit aseară, da, vă confirm, am avut o întalnire cu colegii din PSD, dar nu a fost deloc tensionata intalnirea. Nu. Putem sa avem păreri deosebite? Cred ca da, este si normal. Doi oameni nu sunt la fel, dar doua partide?”, a declarat liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, joi, la Oradea.

Liderul PSD Liviu Dragnea s-a declarat reticent în fața modificării OUG 114. „Pur și simplu? Nu. Așa, o modificare pur și simplu, nu”, a spus Dragnea, luni, la Parlament. Întrebat cum comentează faptul că Tăriceanu vrea eliminarea taxei de 2% pe cifra de afaceri din energie, liderul PSD a replicat: „ Nu discut acest subiect”.

Tăriceanu a spus joi că unul din subiectele discutate în ședința coaliției a fost lista companiilor care vor intra în Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii.

„Aseara am discutat despre hotărârea de guvern privind infiintarea FSDI. Si ne-am spus pararile. HG va aduce anumite elemente concrete vizavi de fondul pe care dorim sa il cream si aseara am discutat despre oportunitatea includerii sau neincluderii unor societati comerciale cu capital de stat sau in care statul are participatii mai mari sau mai mci in acest fond si am avut un dialog foarte, foarte constructiv”, a spus Tăriceanu.

În legătură cu OUG 114, liderul ALDE nu a exclus introducerea unor modificări în Parlament. Tăriceanu a insistat să se găsească „soluțiile cele mai bune” astfel încât să fie evitate „efecte colaterale”.

„Dar, sigur, că în ceea ce privește ordonanța 114 și eu și colegii mei am avut în ultima perioadă o serie de întâlniri cu reprezentanți ai BNR, ai băncilor și ai diferitelor societăți din domeniul energiei și am stat să îi ascultăm. Pe domeniul bancar, intenția e foarte clară, de a pune presiune pe nivelul dobânzilor pentru credite pentru că în România nivelul dobânzilor e mai ridicat decât pe celelalte piețe europene. Discuțiile pe care le-am avut și cu BNR și cu Asociația Română a Băncilor ne-au edificat, există disponibilitate și din partea lor, înțeleg că ne confruntăm cu toții cu această problemă. Am convenit să lucrăm în continuare să vedem care sunt soluțiile cele mai bune să ne atingem obiectul fără să avem efecte colaterale”, a spus Tăriceanu.

„In domeniul energiei, OUG 114 a urmărit să nu permită o creștere brutală a preturilor la gaze la consumatori pentru ca distirbutiorii de energie ne-au prevenit ca ar fi urmat o crestere de 16-17% de la 1 ianuarie. Un plafon de pret a fost lucrul urmărit și realizat de OUG 114. Taxa de 2% pe cifra de afaceri a societăților din energie poate să creeze și anumite dezavantaje pentru unii. Acest subiect l-am discutat, o să îl analizăm, OUG 114 a intrat în dezbateri în Senat și sigur că dacă observăm și convenim cu toții că sunt anumite corecții de făcut, le vom face”, a adăugat președintele ALDE.

